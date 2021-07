Van Gaal haalt uit naar Oranje: ‘Stelletje veredelde sterren’

Louis van Gaal haalde vanmiddag hard uit naar het Nederlands elftal. Tijdens de uitzwaaitraining van het Nederlands vrouwenelftal op het complex van de KNVB in Zeist noemde hij de mannen van het Nederlands elftal ‘een stelletje veredelde sterren’.

Van Gaal sprak vanmiddag de Oranjeleeuwinnen toe tijdens de uitzwaaitraining. Komende week vertrekt het vrouwenteam richting Tokio, waar de Olympische Spelen deze zomer plaatsvinden. Tijdens zijn toespraak hamerde de oud-bondscoach vooral op het teambelang. „Zorg ervoor dat je als team, met jullie coach, naar de Olympische Spelen gaat om daar goud te halen. Veel succes!”, aldus Van Gaal tegen de Oranjeleeuwinnen. Het vrouwenelftal is ingedeeld in de poule bij Zambia, China en Brazilië.

Maar Van Gaal gebruikte de toespraak van vanmiddag ook om het mannenteam van Oranje op de hak te nemen. „Kijk nu eens naar het Europees Kampioenschap heren. Dan zie dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen”, zei hij, verwijzend naar het verlies van Oranje tijdens de achtste finale tegen Tsjechië.

Van Gaal genoemd als opvolger van De Boer

Het is opvallend dat Van Gaal zich uitspreekt over de prestaties van het Nederlands elftal. Nu Frank de Boer is vertrokken als bondscoach, moet het elftal op zoek naar een opvolger. Van Gaal, die voormalig coach van Ajax, AZ, Bayern München, Barcelona en Manchester United is, wordt in de media regelmatig naar voren geschoven als opvolger van Frank de Boer.

In 2014 leidde Van Gaal de heren van Oranje nog naar een derde plaats op het WK. Maar of de oud-bondscoach dit keer beschikbaar is als opvolger van De Boer, is niet duidelijk. Tijdens de uitzwaaitraining zweeg hij over dit onderwerp. Duidelijk is wel dat er haast is bij de zoektocht naar een nieuwe coach. Het Nederlands elftal speelt op 1 september aanstaande namelijk de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen.



Louis van Gaal deelt een sneer uit aan de mannen van Oranje! 👀 pic.twitter.com/0yT8dG3lfw — ESPN NL (@ESPNnl) July 3, 2021