Oekraïense leger bedolven onder kritiek om verplicht op pumps marcheren vrouwelijke militairen

De Oekraïense autoriteiten hebben sinds gisteren te maken met een golf van kritiek, nadat er foto’s werden vrijgegeven van vrouwelijke militairen die op hoge hakken in plaats van legerkistjes marcheren. De legertop wordt beschuldigd van vrouwenhaat en seksisme nu blijkt dat vrouwen tijdens de jaarlijkse onafhankelijkheidsparade in Kiev verplicht op pumps moeten marcheren.

Het Oekraïense ministerie van Defensie gaf gisteren foto’s vrij waarop te zien is hoe vrouwelijke militairen op zwarte pumps oefenen voor de parade, die op 24 augustus gehouden wordt. „Vandaag oefenen we voor het eerst op schoenen met hakken”, zegt cadet Ivana Medvid in een artikel op de website van het ministerie. „Het is moeilijker dan met kistjes, maar we proberen het.”

Een paar pumps voor de minister van Defensie

Verschillende politici uitten kritiek op de verplichting. Uit protest tegen ‘zoveel idioterie’ namen ze een paar pumps mee naar het parlement. Ze daagden de minister van Defensie, Andriy Taran, uit om zelf ook hoge hakken te dragen tijdens de parade. „Je kunt je nauwelijks een idioter en schadelijker idee voorstellen”, zei Inna Sovsun van de pro-Europese Golos-partij. Ze benadrukte dat vrouwelijke militairen net als hun mannelijke collega’s elke dag hun leven voor Oekraïne wagen en het niet verdienen om ‘bespot te worden’.

De Viceparlementsvoorzitter, Olena Kondratyuk, sloot zich daarbij aan. Ze zei dat de autoriteiten zich publiekelijke moeten verontschuldigen voor het ‘vernederen’ van vrouwen. Ook wil ze dat er een onderzoek ingesteld wordt.

‘Oekraïense functionarissen houden er middeleeuwse mentaliteit op na’

Ook op social media veroorzaken de pumps van de vrouwelijke militairen ophef. Journalist Vitaly Portnikov noemde het ‘een schande’ op Facebook. Hij zegt dat een aantal Oekraïense functionarissen er een ‘middeleeuwse mentaliteit’ op na houden.

„Hoge hakken zijn een belediging van vrouwen opgelegd door de schoonheidsindustrie”, schrijft een andere commentator, Maria Shapranova. Ze beschuldigd het ministerie van Defensie van ‘vrouwenhaat een seksisme’.