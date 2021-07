Steven Berghuis reageert op bedreigingen: ‘Twee dingen te ver gegaan’

De pikante overstap van Steven Berghuis zorgde de afgelopen weken voor oververhitte reacties van emotionele voetbalfans. De 29-jarige oud-Feyenoorder speelt nu een paar weken bij Ajax, en is op dit moment op trainingskamp in Oostenrijk. Berghuis staat nog steeds achter zijn transfer, maar „tuurlijk speelt er genoeg”.

Dat zegt hij tegen de camera van de NOS. Naast de positieve reacties op de overstap van onder meer spelers en staf („dus zo kan het ook”), kreeg Berghuis het nodige over zich heen. Van in brand gestoken voetbalshirts met zijn naam tot een antisemitische muurschildering, waar Feyenoord afstand van heeft gedaan.

Steven Berghuis bij Ajax: ‘Ik snap de emotie’

Berghuis had (uiteraard) met deze commotie rekening gehouden („ik ben natuurlijk niet dom”), maar „twee dingen zijn te ver gegaan voor mijn gevoel. Dat je denkt van: Het is toch wel mijn werk en mijn sport, en zo moeten mensen dat ook zien. Maar ik snap de emotie daarin wel: ook van beide kanten. Maar uiteindelijk is het wel mijn werk. En wil je het maximale uit je carrière halen. Ik moest voor mijn gevoel deze stap zetten.” Welke ‘twee dingen’ concreet te ver zijn gegaan, benoemt hij niet.

Als NOS-verslaggever Joep Schreuder aangeeft dat hij niet voor de makkelijkste weg kiest, omdat hij misschien ook in Italië had kunnen voetballen, reageert Berghuis: „Uiteindelijk viel het qua concrete opties best wel mee. Je gaat alles naast elkaar leggen, en dan is het perspectief bij Ajax en de ambities die hier liggen, daar wil ik in mee. Die heb ik zelf ook. Toen heb ik gewoon weloverwogen die keuze gemaakt om dat te doen. En ik sta er nog steeds achter. Ik voel me heel goed hier. Tuurlijk speelt er genoeg op social. Je probeert het links te laten leggen, krijgt af en toe wat mee. Dat is ook de emotie, daar moet je niet zo moeilijk over doen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Topsportman Berghuis

Of hij heeft overwogen om de overstap niet te maken? „Ik heb het (de negativiteit, red.) meegenomen in mijn overwegingen. Maar uiteindelijk komt dan wel de topsportman in mij naar boven om te zeggen: Wat wil je in je carrière? En dan ga je daarvoor.”

Volgende week zaterdag kan aanvaller Steven Berghuis officieel zijn debuut maken voor Ajax. De Amsterdammers spelen dan tegen PSV in strijd om de Johan Cruijff Schaal. Gisteren werd bekend dat dit de laatste wedstrijd is voor scheidsrechter Björn Kuipers. De 48-jarige Kuipers, die onlangs nog de EK-finale tussen Engeland en Italië floot, houdt het dan voor gezien.