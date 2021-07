Programma Olympische Spelen donderdag 29 juli: welke Nederlanders komen in actie?

De medailleregen op de Olympische Spelen in Tokio (8 stuks) was woensdag voor Nederland enorm. Historisch zelfs. Een oud record van het aantal goud, zilver en brons op één dag werd gebroken. Heeft TeamNL de topspirit te pakken, na een moeilijk begin?

Wie weet. Arno Kamminga duikt in ieder geval het zwembad in. Hij won al een medaille in het zwembad van Tokio. En heeft het brons van Sanne van Dijke de andere judoka’s van Oranje een boost gegeven? We gaan het zien, want er komen donderdag 29 juli weer veel Nederlanders in actie.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 29 juli

02.00 uur: handbal (dames)

Nederland – Angola, groepswedstrijd.

Feitje: De Oranje-handbalsters – de huidige wereldkampioenen – wonnen op de Olympische Spelen al twee keer. Dinsdag met 43-36 van Zuid-Korea, zondag met 32-21 van Japan. Plaatsing voor de volgende ronde is al bijna zeker.

Vanaf 03.00 uur: BMX racen (heren)

Niek Kimmann en Twan van Gendt, serie 2 om 03.04 uur.

Joris Harmsen, serie 3 om 03.08 uur.

Feitje: Niek Kimman kreeg tijdens een training de schrik van zijn leven. Een official stak de baan over en keiharde botsing was het gevolg. Kimman heeft een knieblessure, maar start toch. Zijn crash postte hij zelf op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT — Niek Kimmann (@niekkimmann) July 26, 2021

Vanaf 03.21 uur: BMX racen (dames)

Merel Smulders, serie 1 om 03.21 uur.

Laura Smulders, serie 2 om 03.25 uur.

Judy Baauw, serie 4 om 03.33 uur.

03.44 uur: zwemmen (heren)

Arno Kamminga, finale 200 meter schoolslag.

Feitje: Kamming won al een zilveren medaille op de 100 meter.

03.53 uur: zwemmen (dames)

Femke Heemskerk, halve finale 100 meter vrije slag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 04.56 uur: judo (dames)

Guusje Steenhuis in de klasse tot 78 kilogram.

Feitje: Judoka Steenhuis beleefde op de WK in Boedapest de vorige maand naar eigen zeggen „een goede generale” voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze versloeg in de strijd om het brons Marhinde Verkerk, de afgelopen jaren haar concurrente in de klasse tot 78 kilogram, voor een olympisch ticket. Nadat Steenhuis was aangewezen voor Tokio, besloot Verkerk (35) dat ze na de WK zou stoppen.

Vanaf 05.03 uur: judo (heren)

Michael Korrel in de klasse tot 100 kilogram.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, race 3 en 4.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex en Pim van Vugt, 49er, race 5 en 6.

Hoe laat spelen de hockey-heren in Tokio?

05.15 uur: hockey (heren)

Nederland – Groot-Brittannië, groepswedstrijd.

Feitje: Het Nederlands mannenhockeyteam heeft ook in de derde poulewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio nog niet kunnen overtuigen. Tegen Canada, bepaald geen grootmacht in het hockey, boekte Oranje dinsdag een 4-2 overwinning. Eerder werd verloren van België en slecht gespeeld maar gewonnen van Zuid-Afrika. De NOS koos dinsdag om het hockey live te brengen en het voetbal van de Oranje Leeuwinnen niet. Dat leverde de omroep flink wat kritiek op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 05.15 uur: zeilen (dames)

Marit Bouwmeester, Laser Radial, race 7 en 8.

Feitje: Zeilster Marit Bouwmeester staat na zes races in de Laser Radial op de Olympische Spelen in Tokio op de derde plaats. De regerend olympisch kampioene sloot de derde dag op het water bij Enoshima af met een negende plaats in de zesde race, na eerder een derde plaats in de vijfde race.

Vanaf 06.05 uur: windsurfen (dames)

Lilian de Geus, RS:X, race 10, 11 en 12.

Vanaf 07.35 uur: zeilen (heren)

Nicholas Heiner, Finn, race 5 en 6.

08.00 uur: beachvolleybal (dames)

Raïsa Schoon / Katja Stam – Sude / Borger (Duitsland), poulewedstrijd.

Een lief berichtje vanuit Tokio:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 08.20 uur: windsurfen (heren)

Kiran Badloe, RS:X, race 10, 11 en 12.

Feitje: Windsurfer Kiran Badloe is te spreken over zijn optreden woensdag bij de Olympische Spelen. Hij nam de koppositie in de RS:X weer over en verstevigde vervolgens zijn leidende positie in de in totaal drie races. „Dit is echt Scheveningen-weer. Dat was heerlijk. De omstandigheden zijn hartstikke leuk. We gaan allemaal superhard. Het is spectaculair.

Handboogschieten op de Olympische Spelen

09.39 uur: handboogschieten (dames, individueel)

Gabriela Schloesser – Svetlana Gomboeva (Rusland).

10.31 uur: handboogschieten (heren, individueel)

Steve Wijler – Slawomir Naploszek (Polen).

12.00 uur: hockey (dames)

Nederland – Groot-Brittannië.

Feitje: De Oranje-hockeysters speelden woensdag ook al. Zij wonnen op de Olympische Spelen in Tokio ook hun derde groepswedstrijd. De ploeg van bondscoach Alyson Annan versloeg Zuid-Afrika met 5-0 en gaat daarmee aan de leiding in groep A. De hockeysters zijn al zeker van een plaats in de kwartfinales.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12.52 uur: zwemmen (heren)

100 meter vlinderslag met Nyls Korstanje in serie 5.

13.06 uur: zwemmen (dames)

200 meter rugslag met Sharon van Rouwendaal in serie 2.

13.17 uur: zwemmen (gemengd)

Estafette 4×100 meter wisselslag. Nederland in serie 1 tegen Polen, Duitsland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Hongarije.

15.00 uur: beachvolleybal (heren)

Robert Meeuwsen / Alexander Brouwer – Alison / Alvara Filho (Brazilië).

Zijn er 29 juli kansen op medailles in Tokio?

Ongetwijfeld vast niet zoveel als op de historische woensdag, maar hierbij maken de Nederlanders kans op goud, zilver en brons: BMX, handboogschieten, 200 meter schoolslag (zwemmen, heren) en twee judo-klasses.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.