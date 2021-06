Man dumpt 80.000 muntjes in voortuin ex-vrouw: ‘Dit is je laatste kinderbijslag’

Een vrouw in het Amerikaanse Virginia keek wel heel raar op toen haar ex-man plots met zijn truck in de voortuin stond. De man besloot de alimentatie die hij zijn vrouw nog verschuldigd was op een wel heel rigoureuze manier terug te betalen door 80.000 muntjes in haar voortuin te dumpen.

De man was zijn ex-vrouw maar liefst 800 dollar kinderbijslag schuldig voor zijn vervreemde 18 jaar oude dochter Avery Sanford. Op de bewakingsvideo is te zien dat de vrouw aan haar ex-man vraagt wat hij in haar tuin aan het doen is. „Dit is je laatste kinderbijslag”, reageert de man. Hij stapt vervolgens in zijn auto en rijdt weg, terwijl de vrouw achterblijft met 80.000 muntjes aan kleingeld in haar voortuin.

‘Het is kwetsend’

De dochter van het tweetal was op het moment van het incident op school. Toen ze hoorde wat er gebeurd was, was ze niet bepaald onder de indruk. „Het is niet alleen mijn moeder die hij voor schut zet, maar ook mij en mijn zus. Het is vervelend dat hij daar niet aan gedacht heeft voor hij dit deed”, vertelde Avery Sanford tegenover WTVR Richmond.

„Het is echt kwetsend en schadelijk voor je kinderen als je zulke dingen doet. Het maakt niet uit of ze nog heel jong of juist volwassen zijn. De acties van je ouders zullen altijd enig effect op je hebben.” In gesprek met WTVR Richmond heeft de vader laten weten gehandeld te hebben in een opwelling. Hij zou het geld gedumpt hebben wegens 18 jaar opgebouwde frustratie. De man wilde naar eigen zeggen niet dat de relatie tussen hem en zijn dochter nog slechter zou worden.

Geld muntjes gedoneerd

Sanford zelf is er echter helemaal klaar mee. Ze stelde dat ze haar vader al jaren niet gesproken had en dat ze geen behoefte heeft aan het hebben van een goede relatie met iemand die zo respectloos met haar moeder omgaat. Samen met haar moeder heeft Sanford het geld gedoneerd aan een lokale opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. De donatie van het tweetal heeft