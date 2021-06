Hiken in Zweden: 5 klassieke trails, inclusief Kungsleden

Zweden is net als Noorwegen een walhalla voor actieve vakantiegangers. Zo zijn er in de winter volop mogelijkheden voor een wintersport en kun je ’s zomers op een van de talloze meren terecht voor watersport. Maar wandelen (of hip gezegd: hiken) kun je het hele jaar door. Dit zijn vijf klassieke langeafstandsroutes die je echt een keer moet wandelen.

1. Kungsleden, ook gedeeltelijk te wandelen – Noord-Zweden (Lapland)

De bekendste is Kungsleden, een wandelpad door het Noord-Zweedse landschap in Lapland. Het pad is ongeveer 425 kilometer lang en loopt van Abisko in het Noorden naar Hemavan in het zuiden. Het pad is aan het einde van de 19de eeuw opgericht door de Svenska Turistföreningen om mensen de schoonheid van Lapland te laten zien. Op de route vind je overnachtingshutten, die op goed beloopbare afstand van elkaar liggen. Een tentje mee kan natuurlijk ook.

Deze historische hike is een van de mooiste wandelroutes van Europa, zowel in de zomer als in de winter. Je hebt in het laatste geval wel ski’s nodig. Je wandelt door een adembenemend mooi alpinelandschap, tussen bergweides vol bloemen, glinsterende gletsjers, sprankelende beekjes, donkere kloven en de mooiste berkenwouden van Zweden. ’s Zomers beleef je de middernachtzon, ook een unieke ervaring. Tijdens het hiken kom je op wilde rendieren na niets of niemand tegen, maar wees gerust: de meeste hutten zijn bemand en in dat geval kun je er eten en drinken kopen. Meer informatie vind je hier. Nog niet overtuigd? Luister deze podcast.

2. Skåneleden – Skåne

De Skåneleden is netwerk van wandelpaden met een totale lengte van meer dan 1.000 kilometer. Wandelen door het prachtige natuur- en cultuurlandschap van de zuidelijkste regio Skåne is een unieke ervaring en vanaf Groningen ben je er al in 7 uren rijden.

De route is onderverdeeld in vijf etappes. Verwacht diepe wouden met loof- en naaldbomen, mooie natuurparken, rustige meren en diepe kloven. Maar ook een glooiend akkerlandschap en kilometerslange witte stranden, met af en toe typisch Scandinavische vissersdorpjes. Naast hiken is vis eten hier een beleving op zich.

3. Het Emigrantenpad van Zweden, Småland

Zweden behoort nu tot de rijkste landen ter wereld, maar in de 19e eeuw was dat wel anders. Tussen 1845 en 1930 was er een grote landbouwcrisis. Boeren konden het financieel niet redden en emigreerden massaal. Te voet. Zo ontstond het emigrantenpad (utvandrarleden), dat voor het eerst zo genoemd werd door de Zweedse schrijver Vilhelm Moberg.

Nu is het een prachtige wandelroute van 130 kilometer lang door de omgeving van Pippi Langkous. Veel bos, meren, heuvels en een mooie kustlijn. Populair onder actieve gezinnen die gaan hiken met kinderen.

4. Sörmlandsleden, Södermanland

Het Sörmlandsleden is een meer dan 1.000 kilometer lang systeem van wandelpaden in het Zweedse landschap Södermanland. Het wandelpadensysteem bestaat uit 62 verschillende delen, die tussen de 3 en 17 kilometer wandelen zijn. Een gemiddelde wandeletappe bij de Sörmleden is ongeveer 10 kilometer lang. Je wandelt op veilige afstand van de bewoonde wereld door de Scandinavische natuur.

De wandeletappes starten onder andere in het nationaal park Tyresta, Nynäshamn, Södertälje, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen, Gnesta, Eskilstuna en Mariefred. Langs de wandelpaden zijn verschillende voorzieningen, zoals windschuilhutten en plaatsen waar je vuur kan maken. De etappes zijn ook onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden. Meer specifieke informatie vind je hier.

5. Het Pelgrimspad St. Olavsleden

Je bent ongetwijfeld bekend met de pelgrimsroute Santiago de Compostela. We kunnen je vast vertellen dat die in het niet valt bij Pelgrimspad St. Olavsleden. Deze pelgrimsroute loopt door Zweden en Noorwegen, van de Zweedse oostkust naar Trondheim in Noorwegen.

Tijdens het wandelen van deze trail leer je het levensverhaal van de Noorse Vikingkoning Olav Haraldsson kennen. In de zomer van 1030 stapte hij aan land aan de Zweedse oostkust, na een aantal jaren in ballingschap te hebben geleefd in Rusland. Zijn doel: opnieuw koning worden van Noorwegen en eenheid scheppen in het land. Dat lukte niet. Wat wel gaat lukken, is deze route hiken, want die is ondanks de lengte niet echt zwaar. Je kunt volop genieten van de natuur om je heen.