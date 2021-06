Automobilist rijdt in op menigte tijdens Pride-parade in VS

De chauffeur van een pick-uptruck is zaterdag ingereden op omstanders. Dit gebeurde aan het begin van een Pride-parade in Fort Lauderdale in Florida. Volgens de media is één man om het leven gekomen en een ander zwaargewond.

Het is onduidelijk of het om een ongeluk gaat of dat de automobilist doelbewust mensen die bij de Pride-parade aanwezig waren, heeft proberen te raken. De bestuurder die kort na het incident is aangehouden, spreekt van een ongeluk. Hij zou deelnemer zijn geweest van de Pride-parade en lid van een homokoor.

Stonewall Pride Parade

De automobilist stond volgens ooggetuigen aan het begin van de Pride-parade te wachten en trok heftig op toen hem zou zijn gezegd te gaan rijden omdat hij aan de beurt was. Hij droeg een shirt van een homokoor en de voorzitter van het koor, Justin Knight, heeft tegen plaatselijke media gezegd de man lid is van het koor, net als de slachtoffers. „Onze gedachten en gebeden zijn bij hen die getroffen zijn door het tragische ongeval dat plaatsvond toen de Stonewall Pride Parade net begon”, zei Knight in een verklaring.

„Onze mede Chorus-leden waren de gewonden en de chauffeur maakte ook deel uit van de Chorus-familie. Voor zover ik weet, was dit geen aanval op de LGBTQ-gemeenschap. We verwachten dat meer details zullen volgen en vragen om de liefde en steun van de gemeenschap.”

Aanslag of ongeluk

Volgens de Democratische burgemeester van Fort Lauderdale, de Democraat Dean Trantalis, ging het om een aanslag op zijn partijgenote Debbie Wasserman Schultz die lid is van het Congres. Zij zat vlakbij in een cabrio te wachten om deel te nemen aan de Pride, maar is niet geraakt. „Dit is een terroristische aanslag op de lhbtq-gemeenschap”, vertelde de burgemeester aan Local 10 News. „Dit is precies wat het is. Nauwelijks een ongeluk. Het was opzettelijk, het was met voorbedachten rade en het was gericht tegen een specifiek persoon.” De aantijgingen van Trantalis zijn nog nergens bevestigd.

Trantalis was in 2003 de eerste openlijke homoseksuele politicus die tot het stadsbestuur van Fort Lauderdale werd gekozen.



It is important to note that while Fort Lauderdale’s Mayor went on the record early on to call this a “terrorist attack against the LGBT community”, we have no concrete evidence as of now to support that statement. Police have not confirmed that. Still working to learn more… https://t.co/Ir5u7TdAfo — Liane Morejon WPLG (@LianeWPLG) June 20, 2021