Duidelijke taal Twentse Vak P: ‘Wij gaan met ONS allen of we gaan NIET!’

Fanatieke supporters van FC Twente zijn het zat. Óf ze gaan met z’n allen naar het duel tegen FC Utrecht op zondag 25 april waar 4000 toeschouwers welkom zijn, of helemaal niemand gaat, zo laat de supporterskern in een statement weten. Dat vooraf testen vinden ze maar niets. „Tukkers zijn geen mensen in een bubbel.”

„Hasj, coke en pillen, zo gaan wij zondags op pad.” Menig Tukker kent de tekst van het geuzenlied uit het hoofd, en zeker de fanatieke supporters uit vak P, ook wel de ‘Ultras’ genoemd, met als slogan: Ontstaan uit baldadigheid, gesterkt door saamhorigheid, en als het aan deze trouwe fans ligt, gaat de 25ste helemaal niemand op pad.





Wij laten ons niet onnodig testen om FC Twente te kunnen steunen en zien spelen in onze kerk!De eerdere wedstrijden… Posted by Vak P on Wednesday, April 14, 2021

Vak P FC Twente doet niet mee

„Wij laten ons niet onnodig testen om FC Twente te kunnen steunen en zien spelen in onze kerk!”, schrijven ze op hun Facebookpagina. Gisteren maakte de club bekend onder welke voorwaarden supporters naar de wedstrijd tegen FC Utrecht kunnen. Een negatieve test is een vereiste, liet de club weten, omdat het duel onderdeel uitmaakt van de Fieldlab evenementen, waarbij op allerlei terreinen mensen worden toegelaten bij evenementen. Volgend weekend is het betaal voetbal aan de de beurt.

‘Geen testsamenleving’

Vak P kan zich niet vinden in het vereiste en laat dat weten ook, deels in kapitalen. „De eerdere wedstrijden hebben aangetoond dat met beperkte maatregelen makkelijk 8.000 bezoekers te verwelkomen zijn. Waarom dan nu maar slechts 4.000 bezoekers MET een negatieve test?”, schrijven ze. Want als iedereen toch negatief getest dient te worden, dan kan er ook „in een VOLLE Veste” (het stadion van FC Twente) gespeeld worden, zo vervolgen ze, waarna de supporters er nog een ‘schop’ bovenop doen. „Wij dragen niet bij aan een ‘testsamenleving’. In het belang van de KNVB en met het oog op het EK zijn er nu opeens wel mogelijkheden? Wij gaan met ONS allen of we gaan NIET!”

Reacties Twente

Duidelijke taal van Vak P en hun statement die op Facebook werd gedeeld, kan op veel respons rekenen. Mensen staan veelal achter Vak P en tonen dat met duimen omhoog, spierballen en applaus-handen. „Mooi statement, klasse. Spijker op z’n kop”, klinkt het. En: „Top! Past mooi bij de slogan, wij tegen iedereen.” Het krijgt veel bijval „Het stadion is de laatste plek zonder maatschappelijke verdeeldheid. Samen moet echt samen blijven. 1 club!”

Een fan weet het mooi te verwoorden: „Samen bier drinken, pissen tegen de muur, schreeuwen, huilen van geluk en van verdriet, springen. Tukkers zijn geen mensen in een bubbel.”

Ene John laat een ander geluid horen, „Je gewoon aan de regels houden, net als een ander.” Er wordt instant op gereageerd. „Denk dat je hier verkeerd bent, joh.”

En Twente-fan Thijs wist het in 2013 al, al is het nog even de vraag of het de 25ste met of zonder Vak P is.



Hasjh, Coke en pillen, zo gaan we zondags op pad. Dan speelt ONS TWENTE ja dan word Utrecht geslacht! #Ultras #Vak-p — Thijs (@thijsfct17) August 23, 2013

De poll die de Tubantia bij het verhaal heeft geplaatst, kan overigens niet op veel enthousiasme rekenen van de supporters.