Nederlanders steeds minder fit vanwege lockdown

We zijn met z’n allen steeds minder fit, en dat hebben we te wijten aan de lockdown. Sportkoepel NOC*NSF ziet namelijk steeds minder fitte Nederlanders. Dat is ook niet heel gek, als de sportscholen dicht zijn. 4,5 miljoen Nederlanders zeggen ook minder te sporten als hun sportclub dicht is, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het gaat dan vooral om kinderen tot en met 12 jaar (49 procent) en jongvolwassenen tot en met 30 jaar (38 procent).



Vooral kinderen t/m 12 jaar en jongvolwassenen t/m 30 jaar sporten minder wanneer zij niet bij hun club terechtkunnen. "We hebben onze sportclubs nodig om in beweging te blijven" – @gerarddielessen#wewinnenveelmetsport | #coronacrisis — NOC*NSF (@nocnsf) March 21, 2021

Motivatie voor sporten ver te zoeken

Bijna een kwart van de Nederlanders zegt in het onderzoek dat het lastig is om motivatie te vinden om te sporten. Ook alleen sporten is niet onze favoriete bezigheid. Deze cijfers komen uit het onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand februari 2021. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van NOC*NSF.

Eerder deze week riepen 31 binnensportbonden en belangenorganisaties de overheid op om snel de sporthallen en gymzalen weer open te stellen. NOC*NSF steunde de oproep. Maar tot zover nog geen geluk: de sportscholen zijn nog steeds dicht. Aanstaande dinsdag geven Rutte en De Jonge weer een persconferentie, maar versoepelingen hoeven we niet te verwachten.

In een brandbrief aan het kabinet presenteerden de sportbonden zorgwekkende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen. Van de 6 miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 2021 nog slechts een derde over, melden de bonden.



Lockdown negatieve impact op fysieke en mentale gesteldheid

Volgens het onderzoek heeft de coronacrisis een grote, negatieve impact op de fysieke en mentale gesteldheid van Nederlanders. En dan met name op de groep Nederlanders die minder is gaan sporten of helemaal is gestopt met sporten. Ruim de helft van deze groep zegt dat ze zich tijdens de lockdown minder fit voelen. En onder jongeren (19 tot en met 30 jaar) is dat zelfs 61 procent.

En dat is niet het enige: één op de vier Nederlanders die minder zijn gaan sporten (of gestopt zijn), zijn ook een stuk ongezonder gaan eten. Dubbel negatief effect, dus.

„Deze cijfers laten zien dat het niet goed gaat met de mentale en fysieke weerbaarheid van de Nederlander”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. „We hebben onze sportclubs nodig om in beweging te blijven. Op vaste momenten, onder begeleiding van een trainer-coach, sámen kunnen sporten; dit zijn voor veel Nederlanders hele belangrijke factoren in hun motivatie om te blijven bewegen. Het is daarom cruciaal dat ook de binnensporters weer snel bij hun club terechtkunnen. Dat geldt zeker voor de jongere leeftijdscategorieën. We zien dat zij het zwaarst gebukt gaan onder de coronacrisis, zowel mentaal als fysiek. Sport biedt de oplossing om gezond uit de crisis te komen.”