De wereld leeft mee met Tiger Woods na heftig ongeluk

Tiger Woods krijgt op sociale media steun vanuit de hele wereld. Onder meer veel Hollywoodsterren zijn gisteren flink geschrokken van het ongeluk waarbij Woods flink gewond is geraakt.

De golfer vloog in de buurt van Los Angeles over de kop met zijn auto en liep zware verwondingen op aan zijn benen.

‘Tiger Woods is een beest’

Jada Pinkett Smith liet op Twitter weten dat ze Tiger Woods de dag ervoor nog had gezien. „Neem geen moment voor lief”, schreef ze vlak na het ongeluk. Tegen de sportman zei ze: „Ik weet dat het goed met je komt, want je innerlijke ‘Tiger’ is een beest.” Kevin Hart twitterde dat hij aan Tiger en zijn familie dacht en hoopte op een spoedig herstel. Overigens antwoordde iemand daarop: „Wat is er dan gebeurd?”



Sending a special prayer out to @TigerWoods & his family. Praying for a speedy recovery 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Kevin Hart (@KevinHart4real) February 23, 2021

Twee exen van de sportman, Rachel Uchitel en Lindsey Vonn stuurden ook hun digitale medeleven, en Jennifer Lopez’ verloofde Alex Rodriguez liet vlak na het ongeluk weten dat hij bezorgd zat te wachten op nieuws over zijn brother.

Op het officiële Twitter-account van Tiger Woods verscheen ook bericht.



Tiger Woods heeft geluk gehad

Tiger Woods (45) was gisteren betrokken bij een heftig en eenzijdig verkeersongeval in de buurt van de stad Rancho Palos Verdes in Los Angeles County. Hij was bij bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden. Volgens de autoriteiten reed Woods te hard, maar is er „geen enkel bewijs” dat hij onwel zou zijn geworden of onder invloed was. Volgens de districtssheriff heeft Woods „geluk gehad dat hij nog in leven te is”.

De politie in Los Angeles verklaarde gisteren dat de golfer de rand van de weg en daarna een boom heeft geraakt, alvorens zijn bolide over de kop vloog. De sportman raakte bekneld en moest uit zijn auto bevrijd worden voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De L.A. Times schrijft dat de golfer een verbrijzelde enkel heeft opgelopen en twee beenbreuken.

Operatie geslaagd, topgolfer bij kennis

Woods is met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen. Volgens zijn artsen is de ingreep goed verlopen en is de voormalig nummer 1 van de wereld weer bij kennis en aanspreekbaar. Volgens de artsen zijn pinnen en schroeven aangebracht in de beschadigde botten van de atleet, wat tot een stabilisatie van zijn verwondingen heeft geleid. Ook de schade aan spieren en weefsel wordt groot genoemd.

„Op dit moment is Woods aanspreekbaar en is de eerste fase van het herstel ingezet”, aldus een verklaring van het ziekenhuis.

Donald Trump weet het zeker: Woods komt terug

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump, zelf golffanaat, is één van de vele prominenten wereldwijd die zijn steun heeft uitgesproken aan Tiger Woods. De man die volgens zijn criticus partijgenoot Mitt Romney er het beste op staat als Republikeinse presidentskandidaat voor 2024, heeft al in een glazen bol gekeken. „Hij komt terug op het hoogste niveau. Daarover bestaat geen enkele twijfel”, aldus Trump over de man met wie hij wel eens een balletje sloeg. „Tiger heeft een ongelooflijk leven en dat zal hij ook in de toekomst hebben. En er zullen nog grote successen bijkomen.”



Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out. — Barack Obama (@BarackObama) February 24, 2021

Ook Barack Obama, Trumps voorganger in het Witte Huis, wenste Woods een spoedig herstel. „We bidden allemaal voor een spoedig herstel voor deze GOAT (Greatest of all Time) van het golf. Als ik in de loop der jaren één ding heb geleerd is dat je Tiger Woods nooit moet afschrijven. Nu leven we mee met hem en zijn familie.”