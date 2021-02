Vrouw riskeert gevangenisstraf omdat ze huisgenoot uitschold op Whatsapp

Iemand uitschelden is niet aardig, maar op sommige plekken is het zelfs verboden. Zo kun je in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) je een boete en een gevangenisstraf krijgen voor schelden op Whatsapp. Dit overkwam een Britse vrouw in Dubai.

De 31-jarige vrouw woont sinds 2018 in Dubai. Daar heeft ze een Oekraïense huisgenoot, maar de twee gaan niet erg goed met elkaar. De Britse vrouw was haar huisgenote op een gegeven moment helemaal zat na een uit de hand gelopen discussie in oktober. Die zou gaan over wie de eettafel kon gebruiken tijdens de lockdown.

Boos via Whatsapp

Naar aanleiding van die discussie zou de Britse een keer via Whatsapp ‘fuck you’ hebben gestuurd naar haar huisgenoot. Maar schelden is in de Verenigde Arabische Emiraten ten strengste verboden.

De vrouw was haar huisgenote zo zat, dat ze besloot terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar toen ze afgelopen weekend op het vliegveld stond, werd ze tegengehouden door de politie.

Wat bleek? Er was een anonieme klacht tegen haar ingediend, waardoor ze het land niet uit mocht. Die klacht kwam van haar Oekraïense huisgenoot. Tegen de politie zou zij namelijk hebben gezegd dat ze was uitgescholden via Whatsapp.

Gevangenisstraf

Omdat de huisgenote de Whatsapp-klacht weigert in te trekken, riskeert de Britse vrouw nu en gevangenisstraf van twee jaar en een flinke boete. Ze heeft geen geld en kan nergens wonen terwijl ze het proces af moet wachten. Ze had bijna al haar spullen van tevoren naar huis gestuurd en was van plan om terug te keren naar haar familie. Daar zou ze ook beginnen aan een nieuwe baan. Ze logeert nu bij een vriend, maar het kan nog maanden duren voordat ze in de rechtbank moet verschijnen.

„Ik kan maar niet geloven wat mijn huisgenoot heeft gedaan. Ze is zo hatelijk geweest”, zegt de vrouw anoniem tegen The Sun . „Ik heb haar gesmeekt om de klacht in te trekken, maar ze zei: ‘Dit is een strafzaak’. Ik heb nog nooit problemen gehad. Ik ben geschokt dat ik gecriminaliseerd ben voor een privé-gesprek via Whatsapp.”

Schelden in de VAE

In de Verenigde Arabische Emiraten kun je een boete krijgen van omgerekend 60.500 euro én en gevangenisstraf als je scheldt op Whatsapp. Buitenlanders kunnen ook het land worden uitgezet. Online beledigingen zijn volgens de wet sinds 2014 een crimineel vergrijp. Ook het sturen van een emoji die zijn middelvinger opsteekt, is strafbaar.