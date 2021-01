Democraten willen Trump snel afzetten, president slechte verliezer in tweet

De Democraten staan klaar om volgende week stappen te zetten om president Donald Trump uit zijn ambt te zetten.

Trump zelf heeft vandaag aangegeven over twee weken niet naar de inauguratie van Joe Biden te gaan. Met dit korte bericht toont hij zich een slechte verliezer, aangezien dit al meer dan anderhalve eeuw niet voorgekomen is.



To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

De democraten willen een afzetprocedure vanwege de bestorming van het Amerikaanse parlement door zijn aanhangers. Alle beschikbare instrumenten worden ingezet om te zorgen dat dat gebeurt, zei de ondervoorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Katherine Clark, tegen CNN.

Als Mike Pence weigert

Volgens Clark is dat nodig „om onze democratie te beschermen”. De eerste stappen richting ‘impeachment’ worden gezet als vicepresident Mike Pence weigert Trump uit zijn functie te ontheffen. Die zou daar volgens twee adviseurs weinig voor voelen. Sowieso is Trump vanaf 20 januari geen president meer.



Donald Trump is a traitor to our country and our Constitution. He must be removed from office and prevented from further endangering our country and our people. 2/2 — Katherine Clark (@RepKClark) January 6, 2021

Trumps opvolger Joe Biden heeft zich nog niet over de kwestie uitgelaten. Hij richt zich op het begin van zijn ambtstermijn, zei een woordvoerder van zijn overgangsteam. Het eventueel activeren van het 25e amendement of het opstarten van een impeachmentprocedure laat hij over aan het Congres, Mike Pence en leden van Trumps regering.

Kans afzetting Trump is klein

De Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi zeiden gisteren al dat ze Trump door het parlement willen laten afzetten als Pence en de rest van het kabinet hem laten zitten. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten dan bijeenkomen om de afzettingsprocedure in gang te zetten. De kans dat de Republikeinen, die een meerderheid in de Senaat hebben, daarmee instemmen, wordt klein geacht.

Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde Trump gisteren een „enorm gevaarlijk persoon die een gewapende opstand tegen ons land heeft aangewakkerd”.



On behalf of the House of Representatives, I send our deepest condolences to the family and loved ones of Officer Brian Sicknick, who died following the assault on the Capitol complex and protecting those who serve and work here. https://t.co/FayHmymgK7 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2021

Het 25e amendement kan worden gebruikt om een president uit zijn functie te zetten als de vicepresident en kabinetsleden oordelen dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren.Schumer en Pelosi waren drijvende krachten achter de eerdere impeachment van Trump. De Senaat hield dat uiteindelijk tegen.

Trump boycot inauguratie

De zittende president is op 20 januari niet aanwezig bij de inauguratie van Joe Biden. Die wordt dan officieel de 46e president van de Verenigde Staten. De vertrekkende Trump liet op Twitter weten dat hij niet van de partij is bij de ceremonie, zoals door velen al werd verwacht. Zijn vicepresident Mike Pence is er wel bij.

„Aan allen die het hebben gevraagd, ik zal niet naar de inauguratie gaan op 20 januari”, aldus Trump. Mogelijk verlaat hij Washington al een dag eerder, zo is volgens bronnen van persbureau Reuters in het Witte Huis besproken.

Trump gaf afgelopen nacht min of meer toe de verkiezingen te hebben verloren. „Nu het congres de uitslag heeft geratificeerd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari en is het zaak dit vreedzaam en soepel te laten verlopen”, zei de vertrekkende president in een video.



BREKEND- Trump weigert inauguratie Biden bij te wonen. Ongekend. https://t.co/4jYD62hRe3 — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) January 8, 2021

Gebrek aan respect

RTL-verslaggever Erik Mouthaan vertelde aan RTL Nieuws hoe bijzonder het ontbreken van Trump is. „In het Amerikaanse systeem is het gebruikelijk dat de vertrekkende president de aankomende president ontvangt op het Witte Huis, dat ze samen in een auto naar het congres rijden, en dat de vertrekkende president dan toekijkt hoe de nieuwe president wordt beëdigd. Ook presidenten die na hun eerste termijn niet herkozen worden, hebben deze traditie in ere gehouden. Jimmy Carter en George Bush sr waren aanwezig. Trump trekt zich opnieuw niets aan van traditie, een meerderheid van de Amerikanen zal dit zien als een gebrek aan respect.”

Het is voor de vierde keer dat een verliezend presidentskandidaat de ceremonie boycot. De laatste keer is lang geleden, 1869, toen door Andrew Johnson. Eerder werd de ceremonie geboycot door John Adams in 1801 en John Quincy Adams in 1829.

