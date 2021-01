Dit kun je verwachten tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge

Om 19.00 uur zit een groot deel van Nederland vanavond weer voor de buis tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Versoepelingen kun je uit je hoofd zetten, die komen er vrijwel zeker niet. Na het overleg op het Catshuis afgelopen zondag lekte, zoals altijd, het een en ander al uit. Bijvoorbeeld dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Deze maatregelen kun je nog meer verwachten.

Als eerste: de lockdown wordt dus zo goed als zeker met drie weken verlengd. We zijn niet op 19 januari verlost van deze maatregelen, maar pas op 9 februari. Tenminste, als het allemaal niet nog eens verlengd wordt. Nog langer zonder horeca, zonder niet-essentiële winkels en zonder sportscholen.



Avondklok?

Op dit moment overleggen de meest betrokken bewindslieden en onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel over de gang van zaken. Ze bereiden zich voor op de persco van vanavond, en bespreken mogelijke maatregelen. Daaronder ook de avondklok. Maar geen zorgen, tijdens de persconferentie vanavond wordt die maatregel in ieder geval nog niet aangekondigd. We mogen dus nog ten minste een tijdje na 23.00 uur ’s avonds naar buiten.



Vanavond dus geen avondklok, maar de optie blijft wel staan. „Alle opties liggen altijd op tafel”, zei De Jonge, „omdat we te maken hebben met een zeer ernstig virus”. Maar burgemeesters, politie én de Tweede Kamer zijn geen fan van een mogelijke avondklok. Zo heeft een meerderheid van de Tweede Kamer al aangegeven dat ze tegen een avondklok zijn, en politiebonden voorzien grote problemen als die maatregel werkelijkheid wordt.

„We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden”, zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. „Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

Extra steun

Verder naar de dingen die wel zo goed als zeker zijn: extra steun voor bedrijven en getroffen sectoren. We hebben nu al te maken met de nodige economische schade, en de verlengde sluiting van winkels en horeca zal daar geen positief effect op hebben. Veel bedrijven staan op omvallen, dus is er (in veel gevallen) dringend steun nodig.

Brancheorganistie INretail spreekt zelfs van een ‘bloedbad’, en sluit leegstaande winkelstraten niet uit. Vanavond kondigen minister De Jonge en premier Rutte waarschijnlijk een verlenging van de steunmaatregelen aan. Hoe die ingevuld worden, is nog niet bekend. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakt daar later meer details over bekend.

Ferme maanden, volgens De Jonge

Het kabinet hoopt dat de basisscholen wel eerder open kunnen, op 25 januari al. Maar of dat kan, hangt af hoe vatbaar kinderen zijn voor de ‘Britse variant’ van het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT) komt met een advies, en daarna pas neemt het kabinet een besluit.

Er lijkt dus nog niet veel licht aan het einde van de tunnel te zijn. „We hebben al met al nog een paar ferme maanden voor de boeg”, antwoordde De Jonge op de vraag of hij de mensen al wat perspectief kan bieden. Kortom: vanavond horen we tijdens de persconferentie sowieso dat de lockdown verlengd wordt, waarschijnlijk met drie weken. Ook krijgen bedrijven en ondernemers meer steun.

Over andere maatregelen, zoals een avondklok of het openen van de basisscholen, neemt het kabinet later een besluit. Vanavond hoeven we regels daarover niet te verwachten.

