Parachutisten springen van dakterras hotel: ‘Massale paniek’

Wat skydiven en basejumpen gemeen hebben, is dat ze allebei voor een kick zorgen. Maar deze twee parachutisten zorgden voor een kick bij het publiek, toen ze van het dakterras van een hotel sprongen. De twee zorgden voor aardig wat ophef in de Amerikaanse stad Nashville. De politie spreekt over „massale paniek” onder getuigen.

Dat meldt CNN. De mannen werden tijdens hun stunt gefilmd. En de video is op social media bijna 80.000 keer bekeken.

Basejumpen

De twee waaghalzen sprongen omlaag vanaf het dakterras van het Grand Hyatt hotel in Nashville. Op de beelden is te zien hoe het duo over een hekwerk aan de rand van het dak klimt, en er vervolgens vanaf springt. De getuigen van de stunt beginnen te gillen en kijken over de rand van het dak of de mannen ongedeerd zijn. Vol verbazing zien de toeschouwers hoe de waaghalzen met hun parachutes wegzweven.



What’s the big deal wish I was there, free entertainment with a beer! — James kinard (@Jameskinard7) January 3, 2021

‘Best wel cool’

De video maakt veel los op Twitter. Zo schrijft een voormalig skydiver: „Ik vind het best wel cool. Maar doe dit NOOIT in een stad. Basejumpen is bedoeld voor bruggen en bergen. Niet vanaf gebouwen met daar beneden telefoonpalen en voetgangers.”

Een ander zegt: „Wat is het grote probleem? Ik zou daar wel willen zijn, gratis entertainment met een biertje! En „Dit is het zeker waard om voor gearresteerd te worden.” De Amerikaanse presentator Josh Breslow, die de video ook deelde, schrijft op Twitter dat de twee stuntmannen na hun landing, in een geparkeerde auto stapten en vervolgens wegreden.



Report from @MNPDNashville lists both men as “at large” and states they “caused mass panic.” After the jump, the report explains the two entered a parked vehicle and drove off. pic.twitter.com/XOV9hPRqaJ — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) January 2, 2021

‘Niet van gediend’

De Amerikaanse hotelketen was niet van de stunt gediend. „Wij veroordelen dit soort roekeloos gedrag”, laat het hotel in een verklaring weten. Het blijkt dat de mannen te gast waren in het hotel. Na deze stunt op het dak zijn de twee niet langer welkom.

