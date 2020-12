Ken je het nog? Dit droegen ‘we’ bij het uitgaan aan het begin van deze eeuw

Achttien jaar geleden leefden we in het jaar 2002 en die periode was modetechnisch gezien op z’n zachtst gezegd enerverend. Susan Dalstra van Famme.nl deelt wat er – soms vol afgrijzen en ook door haar – gedragen werd bij het uitgaan aan het begin van deze eeuw.

Het was de tijd waarin ik in mijn geboortedorp Emmen voor het eerst Passoa-jus dronk in danscafé Exodus – waar ik binnen was gekomen met een ID-kaart die we tijdens het indrinken (dat deed je toen) zorgvuldig vervalsten in Paint. Het was ook de tijd van afgrijselijke trends tijdens het uitgaan. Ken jij ze nog?

Hetzelfde dragen bij het uitgaan

Het was ook de tijd waarin ik mijn zaterdagmiddag in Wonder Woman of Coolcat sleet omdat ik me natuurlijk niet kon vertonen in het uitgaanstopje dat ik die week daarvoor ook al had gedragen. Sowieso waren uitgaanstopjes nogal een ding destijds. Ze waren synthetisch, versierd met strass-stenen en/of passief-agressieve teksten en vrijwel nooit flatteus. Ik was een vrij forse tiener en zat tot zeker m’n achttiende goed in het puppyvet, laten we maar zeggen. Niet dat ik me daardoor liet tegenhouden overigens, de opgetrokken wenkbrauwen van m’n moeder ten spijt.

De gedachte aan hoe ik er als 15-jarige bij liep in het lokale uitgaansleven doet me nog in elkaar krimpen van ellende, maar er is één schrale troost: zo liepen we er allemaal bij. Deze afgrijselijke trends kwam je geheid tegen als je ergens tussen 2001 en pak ’m beet 2008 op stap ging.

1. De haltertop met waterval-decolleté

Ik vergeet het nooit meer: in de videoclip van Chillin’ van Modjo kwam een meisje voorbij rolschaatsen die een topje droeg waar ik nog lang over heb gedroomd. Het was een zilverkleurig ding met pailletten, een waterval-decolleté en een vetersluiting op de rug die een bh onmogelijk maakte. Ik mocht ‘m niet van m’n moeder, wat ik destijds belachelijk vond maar wat ze achteraf waarschijnlijk deed om mezelf te beschermen (want: puppyvet). Maar ik wist zeker: op een dag, als ik een volwassen, kosmopolitische vrouw ben die uit dit gehucht is gevlucht, maak ik de clubs van Ibiza onveilig in deze top. Jazeker, ik was een ambitieuze tiener.

2. De Miss Sixty/Indian Rose/Fornarina-heupbroek

Spijkerbroeken in die tijd moesten aan een paar dingen voldoen: ze moesten van een merk zijn, uitlopende broekspijpen hebben en zo laag mogelijk op je heupen vallen. Dat bukken in zo’n ding schier onmogelijk was en je er een muffin-top gratis en voor niks bij kreeg, namen we voor lief.

3. Passief-agressieve teksten

CoolCat hing vol met tops die waren voorzien van sjieke teksten als: ‘Warning: this bitch bites’ en ‘Good girls go to heaven, bad girls go to Amsterdam’.

4. O-ve-ral strass-stenen

Het was het tijdperk van de bling. Van diamanten knotsen in je oren (die je kon delen met je vriendje die ze ook droeg) tot strass-stenen op je broek, strass-tattoo’s die je op je spijkerjasje streek en strass-stenen op je zonnebril (heel erg J.Lo). Ik plakte in de brugklas zelfs iedere ochtend trouw een strass-steen op m’n neus omdat ik geen echte neuspiercing mocht.

5. Kroonluchter oorbellen

Geen spectaculaire uitgaanstop gescoord? Dan droeg je gewoon de grootste, meest opzichtige oorbellen die je maar kon vinden. Chandeliers heetten die dingen. Die kroonluchters kocht ik dan bij Accessorize of Six en ik had ze in een heel scala kleuren en vormen. Ze waren in ieder geval allemaal groot en glimmend en ik droeg ze ook gewoon naar school, ook al gaven ze me hoofdpijn en uitgerekte oorlellen. Dat was gewoon toewijding.

6. Strapless tops

Heel eerlijk: een strapless top staat heel weinig mensen écht leuk. Hoe slank je ook bent, zo’n top zorgt er altijd voor rugspek of knelt je boobs zo af dat er zich een rol ter hoogte van je oksels manifesteert. Een rol die er anders echt niet zit zonder dit soort trend. En toch droegen we ‘m massaal. Over het algemeen gold hier ook: hoe meer paillet, hoe beter (en dit was dus allemaal vóór we hadden gehoord van De Toppers en Fred van Leer).

7. De bolero

Als je je armen net te aanwezig vond voor een strapless top of je van je ouders niet half nakend de deur uit mocht, lost je dat op met een bolero (bolééééro – het woord alleen al). Ik weet nog dat ik het destijds een van de betere uitvindingen vond, maar in retroperspectief denk ik alleen maar: what.the.fuck. De bolero is een soort compromis-kledingstuk. Vlees noch vis, maar vooral bijzonder seksloos.

8. Puntlaarzen

Mannen hebben deze trend nooit begrepen en ik denk nu achteraf dat we misschien best wat vaker naar mannen kunnen luisteren als het aankomt op stijladvies en afgrijselijke trends. Ik bedoel: van Uggs werd ook geen enkele gast blij en daar kijken we achteraf ook niet écht met trots op terug, niet waar? Anyhow: ik was op de middelbare school helemaal opgewonden door zwarte laarzen met een punt, een kittenheel, twee witte strepen aan de zijkant en een schacht van elastiek. En omdat ik geen geld had voor de real deal, kocht ik het slappe aftreksel bij Bristol want zo classy was ik. Daarbij deed ik m’n uiterste best m’n broek ín de laarzen te proppen en je kan vast visualiseren hoe clownesk dat eruit zag.

9. De ‘doorzichtige’ bh-bandjes

De ‘oplossing’ voor iedere uitgaanstop waaronder je eigenlijk geen bh-bandjes wilde zien: doorzichtige bh-bandjes. Wat best schattig is bedacht, maar waarmee je precies het tegenovergestelde effect bereikt (IEDEREEN ZAG ZE).

