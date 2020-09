Dit viel er op in de Eredivisie: droomdebuut en rampreturn

Na maanden zonder officieel voetbal in Nederland is de Eredivisie dan eindelijk terug. Metro blikt in vogelvlucht terug op het nu alweer veelbesproken eerste weekend.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zelfs niet resultaten uit het recente verleden. Daar zullen ze vooral bij sc Heerenveen heel blij mee zijn. Na een dramatische voorbereiding namen de Friezen zaterdagavond de eerste goal van het nieuwe seizoen voor hun rekening. Lucas Woudenberg opende de score tegen Willem II, waarna in de tweede helft de kersverse aanwinst Pawel Bochniewicz de eindstand op 2-0 bepaalde.

Je kan dus spreken van een droomdebuut voor de Pool en hij was lang niet de enige die een hoofdrol opeiste tijdens zijn eerste wedstrijd voor zijn club. Bij Ajax nam de aanwinst Anthony de enige goal voor zijn rekening, terwijl Danilo Pereira zich op het scorebord werkte bij FC Twente. Hun eerste wedstrijden staan echter in de schaduw van die van Georgios Giakoumakis.

De nieuwe spits van VVV-Venlo maakte direct een hattrick tijdens de spectaculaire 3-5 uitzege bij FC Emmen. Daarmee is de Griek de zevende speler ooit die tijdens zijn Eredivisie-debuut drie keer scoort. Het is voor VVV-Venlo te hopen dat het vat daarmee niet gelijk leeg is. Giakoumakis zit nu al op zijn doelpuntengemiddelde van de voorbije drie seizoenen. Daarin scoorde hij namelijk 2, 4 en 3 keer.

Georgios Giakoumakis made his #Eredivisie debut for @VVVVenlo on Sunday and netted a hat-trick in a 3:5 win! ⚽️⚽️⚽️🎩🇬🇷

This tally is definitely the pick of the bunch! 🙌🏼

Oh yeah, #BeejVVV signed Giakoumakis from #AEK for just €220K! 😳 #GreeksAbroadpic.twitter.com/v5sBxfx0DU

— Football Hellas (@FootballHellas) September 13, 2020