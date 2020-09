Peiling: ‘Saaie’ Hoekstra en ‘echte leider’ Rutte populairst, Schouten grote zakker

Premier Rutte en minister Hoekstra zijn het populairst, terwijl minister Schouten flink daalt ten opzichte van vorig jaar. „Ze komt dit jaar niet krachtig over.”

Van alle ministers in het kabinet Rutte III krijgt Wopke Hoekstra het meeste vertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 20.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Mark Rutte eindigt dit jaar als tweede. In z’n geheel scoort het kabinet beter dan vorig jaar. Nu heeft 44 procent er vertrouwen in, vorig jaar was dat tien procent minder.

‘Minder slecht’

Al zien sommige mensen op social media het heel anders. „Je kan ook opschrijven dat een meerderheid geen vertrouwen heeft in dit kabinet”, schrijft iemand, en „Van 34 naar 44 procent is niet goed; hooguit minder slecht.”



Van 34 naar 44% is niet goed; hooguit minder slecht. Daarnaast blijft de vraag of dat vertrouwen op daadwerkelijk inzicht in het functioneren van Rutte III gebaseerd is. — Harry PMM Gelissen (@HarryGelissen) September 14, 2020

Saaie minister Hoekstra

Zeven op de tien deelnemers hebben vertrouwen in de minister van Financiën. Veel mensen omschrijven hem als ‘kundig’. Ook vinden ze dat hij taaie kost duidelijk kan overbrengen. Iemand schrijft: „Hij geeft de indruk zijn dossiers te kennen en kan zijn beslissingen begrijpelijk toelichten.” Wel wordt hij door meerdere panelleden omschreven als ‘degelijk’ en ‘saai’. „Maar ja, dat hoort bij een minister van Financiën.” Vorig jaar was Hoekstra, die morgen weer het bekende Prinsjesdag-koffertje zal aanbieden, ook de meest populaire minister. Toen had 51 procent vertrouwen in hem, nu is daar bijna 20 procent bijgekomen.



Weet jij eigenlijk wat er precies in het koffertje zit op #Prinsjesdag? En waarom de minister van Financiën het aan de Tweede Kamer aanbiedt? Ontdek het in 1 minuut. pic.twitter.com/xvscCJ3qVZ — Ministerie van Financiën (@Financien) September 9, 2020

Echte leider

Mark Rutte eindigt dit jaar op de tweede plek. De helft (53 procent) heeft vertrouwen in de minister-president. Niet eerder noteerde de premier zo’n hoge positie in deze lijst. Veel mensen vinden het knap dat onder zijn leiderschap de coalitie van vier partijen al jaren bijeen blijft. Maar hij wordt vooral geprezen omdat hij Nederland “als een echte leider door de coronacrisis loodst”.

Koolmees en grijze muis

Wouter Koolmees viel vorig jaar nog buiten de top tien, maar eindigt dit jaar als derde. Bijna de helft, 48 procent, heeft vertrouwen in de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die wordt gezien als hét gezicht van de steunpakketten. Ook wordt hij vaak omschreven als ‘harde werker’, vooral in relatie tot het Pensioenakkoord.

Op bijna gelijke hoogte staat minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob (47 procent). Vorig jaar stond hij op de derde plek. Dit jaar wordt er ook bij hem gerefereerd aan zijn rol in de coronacrisis. Veel mensen denken dat hij met scholen nu een van de meest lastige portefeuilles heeft, maar hebben het gevoel dat hij naar eer en geweten handelt. Wel mag hij van veel deelnemers wat meer op de voorgrond treden: „Hij zal wel goed zijn, maar het is wel een beetje een grijze muis.”

Schouten grote daler

De andere ChristenUnie minister, Carola Schouten, werd vorig jaar nog tweede. Toen had de helft (48 procent) vertrouwen in haar, nu is er nog een derde (35 procent) over. Daarmee is ze naar de negende plek gezakt.

Veel mensen schrijven dat ze haar niet benijden, maar dat ze steken laat vallen: „Het is natuurlijk een hele kluif om dit ministerie en de vele veranderingen die hier nodig zijn in goede banen te leiden. Maar ze komt dit jaar niet krachtig over, draait eerder gemaakte beslissingen terug. Dat verzwakt haar positie.”



Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig. https://t.co/T1sUSVoZNi pic.twitter.com/Ri3FAi5kXb — Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (@minlnv) September 8, 2020

Ferd Grapperhaus staat vlak boven Schouten. In hem heeft, na het debat over zijn bruiloft, nog 37 procent vertrouwen.

Nieuwe lijsttrekkers Kaag en De Jonge

In minister van Handel Sigrid Kaag had vorig jaar nog een derde (33 procent) vertrouwen. Ze stijgt, nu ze lijsttrekker is van D66, naar 41 procent.



Fantastisch om met zoveel steun te zijn verkozen tot lijsttrekker van D66. Dank aan D66-leden voor het vertrouwen! Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. pic.twitter.com/RdICdA24ts — Sigrid Kaag (@SigridKaag) September 4, 2020

In die andere nieuwe lijsttrekker, Hugo de Jonge van het CDA, blijft het vertrouwen gelijk. Net als vorig jaar heeft 42 procent vertrouwen in de minister van Volksgezondheid.

Tamara van Ark, die Bruno Bruins opvolgde als minister voor Medische Zorg, eindigt onderaan. Zij is bij veel mensen nog onbekend. Vorige week bracht ze haar eerste bezoek aan sportcentrum Papendal, „een eerste fijne kennismaking met hoe topsport hier wordt bedreven.”



Op @Papendal had ik een eerste fijne kennismaking met hoe hier topsport wordt bedreven. Eén van de dingen waar we over hebben gesproken is inclusiviteit, want je moet kunnen sporten zonder beperkingen. We spraken ook over de consequenties van corona én over @veiligesportnl. pic.twitter.com/a1olxJtawJ — Tamara van Ark (@tamaravanark) September 10, 2020

Ollongren

Ook minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren eindigt laag. Over haar schrijven mensen dat het lijkt of ze er vooral voor zichzelf zit, omdat het referendum is afgeschaft en ze een aangenomen motie tegen huurverhoging naast zich neerlegde. Ook columnist Jan Dijkgraaf is geen fan van haar. „Zo arrogant, zo gevoelloos en met zoveel afstand tot de echte wereld…”



"Zo arrogant, zo gevoelloos en met zoveel afstand tot de echte wereld…"https://t.co/VHclD8Mfqp — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) September 9, 2020

Het onderzoek over het kabinet is gehouden van 9 tot en met 11 september 2020.