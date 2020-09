Geen coronabesmettingen bij Tour-renners, Tourbaas Prudhomme wel positief

Geen enkele wielrenner die meedoet aan de Tour de France testte positief op het coronavirus. Dat betekent dat alle 165 renners die nog in koers zijn, om 13.30 uur kunnen beginnen aan de tiende etappe.

Christian Prudhomme, de baas van de Tour, testte wel positief op het virus. Ook vier stafleden van verschillende ploegen waren negatief. Dat heeft allemaal geen gevolgen, omdat de regel is dat bij bij twee besmettingen binnen een ploeg, het team uit de Tour wordt gehaald.

Enige spanning

Gisteren was er een rustdag in de Tour de France en dus werden alle renners getest op het coronavirus. In totaal ging het om zo’n 650 mensen van 22 verschillende teams. Met enige spanning werd naar de uitslagen uitgekeken. Veel renners waren bezorgd over de vele fans langs de kant. Soms zonder mondkapje, terwijl dat wel verplicht is.

Prudhomme een week afwezig

Tourbaas Prudhomme zal in ieder geval een week afwezig zijn en wordt vervangen door François Lemarchand. „Ik zal in dit geval doen wat elke werknemer in zo’n gevoel behoort te doen”, liet hij aan persbureau AFP weten. Prudhomme had zaterdag nog de Franse premier Jean Castex als gast in zijn auto.

Volgende week maandag volgt tijdens de tweede rustdag van de Tour nog een verplichte testronde. Ook dan geldt dezelfde regel: bij twee of meer besmettingen binnen een team, moet de ploeg de koers verlaten.

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic de drager van de gele trui in de gelederen. De Sloveen start om 13.30 uur op het eiland Île d’Oléron voor het eerst in de gele trui, voor een etappe langs de Franse westkust richting een ander eiland, Île de Ré.



Tom Dumoulin

Tom Dumoulin gaf gisteren tijdens het persmoment dat hij tot nu toe meer van zichzelf had verwacht. De laatste twee weken staan voor hem in het teken van het verdedigen van de gele leiderstrui van ploeggenoot Roglic.

Daar baalt de Nederlander van. „Als ploeg doen we het geweldig. Persoonlijk had ik er meer van gehoopt”, zegt Dumoulin. „Maar of ik dat na zo’n lange periode niet actief te zijn geweest ook mocht verwachten, dat weet ik niet. Het was voor mij balen dat het qua prestaties afgelopen weekeinde in de Pyreneeën tegenviel.”

