RIVM-cijfers: 5427 nieuwe coronabesmettingen, in België leeft het virus op

Er zijn de afgelopen week 5427 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een forse toename ten opzichte van 3597 besmettingen vorige week.

Het RIVM kreeg afgelopen week 17 meldingen over sterfgevallen. Een week eerder waren dat 24 mensen. Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen werden 89 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de intensivecareafdelingen 19. Vorige week waren dit er respectievelijk 65 en 11. Meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnames komen vaak met enige vertraging binnen.

Testen

Het zogeheten reproductiegetal is toegenomen, van 1 naar 1,17. Dat wil zeggen dat honderd personen met het coronavirus 117 anderen aansteken. Omdat dit cijfer wat onzeker is, houdt het RIVM een marge aan tussen de 1,08 en 1,27.

De afgelopen week lieten ruim 180.000 mensen zich op het virus testen. Dat zijn er ruim 16.000 mensen meer dan in de week daarvoor. Gisteren werd al bekend dat steeds meer Nederlanders die hoesten of andere coronaklachten hebben, zich laten testen. Maar tegelijkertijd blijkt dat de bereidheid om thuis te blijven met klachten, klein is. 43 procent gaat nog naar het werk en 64 procent bezoekt nog familie en vrienden.

Zuid-Holland en Noord-Holland

Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland is het aantal besmettingen afgelopen week flink gestegen. In die provincies werden afgelopen week per 100.000 inwoners ruim 50 mensen ziek. In Drenthe lag dat aantal het laagst, met slechts 3 besmettingen per 100.000 inwoners.

Onder relatief jonge mensen ziet het RIVM de grootste toename. Mensen tussen de 20 en 24 jaar spannen de kroon: een op de vijf positief mensen die positief werden getest, valt binnen deze leeftijdscategorie. Daarna volgen 25- tot 29-jarigen. Het virus werd ook aangetroffen bij 551 tieners van 15 tot 19 jaar. Zij nemen 10,5 procent van het totale aantal positieve tests voor hun rekening.



Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM: – 43 mensen opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 12.225)

– 17 mensen overleden (totaal: 6.244)

– 5.427 mensen positief getest (totaal: 76.548) Meer informatie: https://t.co/2k1aOyBL1c pic.twitter.com/RAigPbBeGB — RIVM (@rivm) September 8, 2020

Ondanks de stijging van het aantal besmettingen onder jongeren, ziet het RIVM nog geen problemen op scholen. „Er is geen significante stijging te zien van het aantal patiënten die gerelateerd is aan de verspreiding op scholen. Bij de enkele bekende clusters op scholen, hebben vooral volwassenen andere volwassenen besmet”, zegt het instituut.

De meeste mensen zijn thuis besmet geraakt, zo komt naar voren uit de contactonderzoeken van de GGD. Bezoek aan familie en vrienden en vakanties worden ook vaak genoemd als waarschijnlijke besmettingsbron.

In België leeft het virus op

Na weken dat het virus in België op zijn retour was of hooguit stabiel bleef, loopt het aantal besmettingen de laatste dagen weer op. De gemiddelde zieke Belg besmet op het moment meer dan één ander, waardoor de epidemie opleeft, meldt gezondheidsinstituut Sciensano, het Belgische RIVM.

Een golfje van besmettingen in de zomer leek halverwege augustus grotendeels achter de rug, maar de cijfers van de laatste dagen stemmen epidemiologen opnieuw bezorgd. In Antwerpen en Brussel grijpt het virus weer meer om zich heen. Ook in de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Waals-Brabant, Namen en Henegouwen geven patiënten het virus aan meer dan één ander door en groeit dus het aantal besmettingen.

Terugkeer vakantie

Deskundigen denken dat de terugkeer van Belgen van vakantie in landen met veel besmettingen als Frankrijk en Spanje de oorzaak is van de opleving van de epidemie. Ook wijzen ze erop dat kinderen sinds vorige week weer naar school gaan en bespeuren ze dat sommige Belgen het beu zijn om zich aan de coronavoorschriften te houden.

