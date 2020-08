Nederlanders sporten minder dan vorig jaar, Epke moedigt aan

Nederlanders hebben de afgelopen maanden aanzienlijk minder gesport dan in dezelfde periode vorig jaar. Epke Zonderland moedigt sporten nu aan.

De cijfers blijken uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van NOC*NSF.

Gemiddeld 55 procent van de Nederlanders sportte in maart tot en met mei tenminste een keer per week, ten opzichte van gemiddeld 68 procent in dezelfde periode in 2019. De afname van de sportfrequentie is waarschijnlijk te verklaren door de coronacrisis.

Campina en topsport-ambassadeurs Epke Zonderland, Dafne Schippers en Sven Kramer zien het als hun gezamenlijke missie om Nederland aan te moedigen om gezonde gewoontes (weer) op te pakken. De nieuwe campagne ‘Start je dag sterk met Campina‘, waarin Epke Zonderland een hoofdrol speelt, roept sinds vandaag op om meer te bewegen en gezond te eten om sterk en fit het najaar in te gaan.

Epke moedigt aan om te sporten

Epke Zonderland: „Door de coronacrisis zijn veel mensen minder gaan sporten en dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit om gezond en fit te blijven. Je hoeft niet elke dag hard te trainen. Een aantal keer per week wandelen of fietsen kan al bijdragen aan een verbetering van je conditie. Ik wil mensen inspireren en aanmoedigen om weer meer te bewegen, alleen of waar mogelijk in groepsverband en als het even kan lekker in de buitenlucht, om fit het najaar in te gaan.”

Marieke Rentmeester, Marketing Director Campina: „Campina heeft als missie om de veerkracht van Nederland te voeden en dat is juist nu zo belangrijk. Naast bewegen speelt ook gezonde en gevarieerde voeding een grote rol. De komende tijd werken we samen met onze ambassadeurs Epke Zonderland, Dafne Schippers en Sven Kramer en delen we ook bijzondere verhalen van mensen over hoe zij hun dag sterk starten met een beetje beweging en een gezond ontbijt. Samen met de sporters geven we Nederland zo een steuntje in de rug om vanaf september weer in het ritme te komen.”

De stand van sportend Nederland

De grootste verschuivingen in het sportgedrag van Nederlanders zijn te zien in het sporten via een sportvereniging of -club en in het sportgedrag van kinderen en jongeren. In mei 2019 sportte 42 procent van de Nederlanders tenminste een keer per maand via een vereniging of sportclub, ten op zichte van 23 procent in mei dit jaar. In de groep kinderen van 5 tot en met 12 jaar is een grote dip te zien in de sportdeelname: in mei 2019 sportte 85 procent van de kinderen vier keer per maand of vaker. In mei 2020 was dit 57 procent van de kinderen. Doordat sportclubs en fitnesscentra hun deuren tijdelijk sloten, nam het aantal Nederlanders dat alleen of ongeorganiseerd sportte toe. Zo werd er opvallend meer gewandeld dan in dezelfde periode vorig jaar. In mei 2020 was dit 26 procent, een toename van 7 procent ten opzichte van mei 2019. Na wandelen, waren fitness en hardlopen de meest beoefende sporten in mei 2020.

Lees ook: Fruitdrank voor de kids: heel veel suiker, fruit ver te zoeken

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.