Deze sieraden kun je elk seizoen dragen

Veel mensen dragen in de zomer andere sieraden dan in de winter. Maar dat is helemaal niet nodig. Er zijn namelijk veel leuke nieuwe sieradentrends die je gewoon het hele jaar door kan blijven dragen.

Tegenwoordig is er veel mogelijk om het gebied van mode en sieraden. Je kan combineren met kleuren, materialen of vormen: eigenlijk kan alles. Toch heeft iedereen vaak zijn eigen stijl en smaak. Maar is het niet leuk om een keer net iets anders te dragen? Check de vier trends die je deze zomer én winter kan blijven dragen en probeer iets nieuws.

1 Zon, sterren en de maan

Tegenwoordig is iedereen gek op alles wat te maken heeft met het heelal: de sterren, zon, maan en zelfs de sterrenbeelden en invloeden van astrologie zijn weer helemaal terug van weggeweest. Dit zie je ook terug in veel sieradentrends. En dat snappen wij wel, want je kan er alle kanten mee op én het extra persoonlijk, omdat je jouw eigen sterrenbeeld kan kiezen op een sieraad.

2 Meerdere ringen combineren

Hoezo één ring? Waarschijnlijk heb je het al vaker voorbij zien komen, maar heb je het ook al eens geprobeerd? Het belangrijkste bij het dragen van een zogenaamde ringstack is dat je let op het geheel: draag je bijvoorbeeld goud, of zilver? En voor welk materiaal kies je? Als je zorgt dat alle ringen dezelfde uitstraling hebben, maar net verschillend zijn qua vorm of reliëf, krijg je al snel één geheel. Kies een paar basic ringen en combineer die met een enkele opvallende ring in hetzelfde materiaal.

3 Schakelsieraden

Ook leuk voor alle temperaturen: de chainkettingen en armbanden! Dit sieraden die zijn gemaakt van hele brede schakels. Je bent fan of juist niet, maar wist je dat er ook veel klassieke schakelkettingen populair zijn, waar je bijvoorbeeld je eigen bedeltjes aan kan hangen?

4 Letters!

Subtiele sieraden met een persoonlijk tintje zijn perfect voor alle tijden. De nieuwste trend is dan ook het dragen van oorbellen, ringen of kettingen met een enkele letter. Dit haakt ook weer aan op de populariteit van het dragen van één oorbel, of verschillende oorbellen in elk oor. Alles kan!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.