Fruitdrank voor de kids: heel veel suiker, fruit ver te zoeken

Fruitdrankjes voor kinderen bevatten vaak nauwelijks fruit, maar wel veel suiker.

Dat constateert de Consumentenbond die de Nutri-Score van dertig drankjes berekende. Meer dan de helft scoort een oranje D of een rode E.

Fruitdrankjes die erg op elkaar lijken, kunnen toch een heel andere voedingswaarde hebben. Zo bestaat de ‘Drinky orange’ van Albert Heijn vooral uit water en toegevoegde suiker. 20 procent is sinaasappelsap, ziet genoemde bond. Dit pakje krijgt score E. De ‘Juicy orange’ van Albert Heijn is 100 procent sinaasappelsap en verdient een C. Hetzelfde geldt voor Jumbo sinaasappeldrink (E) en Jumbo sinaasappelsap (C).

En ook bij de fruitdranken van Wicky laat Nutri-Score volgens de Consumentenbond direct zien welke variant de gezondste samenstelling heeft. De Wicky Zonder suiker fruitscoort een B (0,2 procent fruit, geen toegevoegd suiker). De Wicky Water met tropisch fruit krijgt een C (7 procent fruit, suiker uit de vruchten, geen toegevoegd suiker). De Wicky Original fruit scoort een D (10 procent fruit, suiker uit de vruchten én toegevoegd suiker).

Nutri-Score geeft totaaloordeel fruitdrank

Nutri-Score geeft met een groene A tot en met een rode E informatie over de voedingswaarde van een product (gebaseerd op de hoeveelheid suiker, zout, vet, eiwitten, vezels, calorieën, fruit, groente, noten en peulvruchten). Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „Nutri-Score geeft in één oogopslag een totaaloordeel op de voorkant van de verpakking en helpt zo om een gezondere keuze te maken. Daarom willen wij dit voedselkeuzelogo verplicht op alle voedingsmiddelen.”

In veel drankjes zit, ondanks de naam, maar weinig fruit. Zo bevat tweederde van de drankjes maximaal 20 procent fruit. Dit heeft gevolgen voor de smaak. Fabrikanten compenseren dit in veel gevallen door aroma’s en zoetstoffen toe te voegen.

Water ideale dorstlesser

Van de dertig onderzochte dranken krijgt iets minder dan de helft een redelijke score (soms een B, meestal een C). Aan deze drankjes zijn geen suikers toegevoegd. Een A is gereserveerd voor puur water. Dit is de ideale dorstlesser voor kinderen omdat het niet zoet is en geen calorieën bevat.

Hier zie je hoe kinderen Nutriscore op de drankjes ervaren.

