Ondernemers Albert Cuyp naar rechter om ‘selectieve mondkapjesplicht’

Wil je naar de Albert Cuyp, een van de trekpleisters van Amsterdam en waar je een XL stroopwafel tot een haring met zuur en uitjes en (kanten) ondergoed kunt kopen – en zo’n beetje alles ertussenin -, dan moet je een mondkap op.

Iets wat het eten een stuk minder gemakkelijk maakt, laat staan het maken van een praatje met een van de marktondernemers. Die zijn de mondkapjesplicht op hun markt dan ook hélemaal zat. Al draagt lang niet iedereen een mondkap.



Vandaag op de Albert Cuyp een kraam met “wij verkopen ‘schijnveiligheid’. Bijna niemand droeg trouwens een mondkapje want ‘geen controle’ en ‘stom’ Ik wel want ik ben net COVID-vrij verklaard voor het NK wielrennen. pic.twitter.com/7gXjljbOIX — José Been (@TourDeJose) August 20, 2020

Kort geding mondkapjesplicht

Amsterdamse ondernemers spannen in elk geval wel een kort geding aan om te bereiken dat de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt wordt ingetrokken. Dat heeft bestuurslid Bouke Burger van Exploitatie Albert Cuyp BV. laten weten. Vanmiddag om 16.00 uur liep een ultimatum af dat was gesteld aan burgemeester Femke Halsema.



„We hebben geen reactie ontvangen, alleen van de veiligheidsregio, dat ze het heel vervelend voor ons vinden”, laat Burger weten. De mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt is op 5 augustus ingegaan en zou in elk geval tot 31 augustus duren. De ondernemers spreken van oneerlijke concurrentie en zijn bang dat deze maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus wordt verlengd.

Strenger naleven

Amsterdam heeft de maatregel op vijf drukke plekken in de stad ingevoerd omdat het lastig is op drukke plekken 1,5 meter afstand te houden. Het gaat om een experiment tot eind van de maand, dat wordt geëvalueerd. De gemeente liet weten vanaf zaterdag strenger te gaan handhaven in verband met het fors stijgende aantal coronabesmettingen in de hoofdstad. Niet naleven kan een boete opleveren van 95 euro.

„De kraamhouders overleven dit niet. De gemeente geeft geen moer om ondernemers die zwaar onder de coronamaatregelen lijden”, zegt Burger. „We zijn niet tegen een mondkapjesplicht op zich, maar wel als die zo selectief wordt toegepast.”

Exploitatie Albert Cuyp BV. en Ondernemersvereniging Albert Cuyp (OVAC) spannen het geding aan namens alle kooplieden van de Albert Cuypmarkt.

