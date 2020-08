Een chassisupdate bij Red Bull Racing: wat betekent dit voor de GP van België?

Helmut Marko heeft als adviseur van Red Bull Racing laten weten dat er voor de GP van België updates te verwachten zijn. Een van de updates heeft betrekking op het chassis van de racewagen van het team.

Deze update valt net niet samen met de afschaffing van de kwalificatiemodus. Deze combinatie moet het team van Red Bull Racing straks nog dichterbij de concurrent brengen. De afschaffing van de kwalificatiemodus gaat overigens pas in bij de GP van Italië op 6 september. Daar heeft Verstappen dan ook nog geen voordeel van tijdens de GP van België.

Mercedes uitgedaagd

De verbetering van het chassis leidt tot het uitdagen van Mercedes voor de GP van België op Spa Francorchamps. Marko heeft laten weten dat naast de verbetering van het chassis er ook aandacht is om de auto nog voorspelbaarder te maken. Het doel is om de waarden van de windtunnel over te brengen naar het circuit. Bekijk hier meer informatie over de Grand Prix België, zoals de starttijden. Mercedes is met de chassisupdate en andere verbeteringen nu uitgedaagd. Maar het is nog de vraag of de huidige stand van Formule 1 na het weekend in België verandert. Marko heeft in elk geval laten weten dat de verbetering zichtbaar zal zijn.

Meer snelheid

Het doel van de chassisupdate en de andere verbeteringen is om de racewagen nog meer snelheid te geven. Red Bull Racing loopt wat dat betreft achter op de snelheid van het team van Mercedes. Door extra snelheid te creëren, heeft het team van Red Bull Racing meer kans om dichter in de buurt van Mercedes te komen.

Overigens is snelheid niet het enige aspect dat telt, want ook tactische overwegingen en strategische keuzes spelen een rol. Bijvoorbeeld als het om de hardheid van de banden gaat. Daarin was Max Verstappen de winnaar op het Silverstone circuit in Engeland. In Spanje bleek echter dat Red Bull weer meer problemen had met de banden dan Mercedes en Verstappen eindigde daar als tweede.

Afschaffing kwalificatiemodus

Het is jammer voor Verstappen dat de FIA heeft besloten om de afschaffing van de kwalificatiemodus niet zoals was gepland in België, maar in Italië pas laat doorgaan. Als de afschaffing van de kwalificatiemodus in België van toepassing was geweest, had Verstappen een extra voordeel gehad. De regel houdt overigens in dat de coureurs de race met dezelfde motorafstellingen verrijden als waarmee de kwalificatie verreden is.

