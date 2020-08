92-jarige man heeft al 80 jaar zijn haar niet gewassen of geknipt

De 92-jarige Vietnamese man Nguyen Van Chien leeft al bijna 80 jaar zonder zijn haar te knippen, te wassen of te kammen. Inmiddels heeft hij dreadlocks van zo’n vijf meter lang. Chien gelooft dat dit zijn roeping is.

Het uitstel van kappersbezoeken zorgde tijdens de lockdown voor veel wilde haren. Maar de coronakapsels zijn niets vergeleken met het haar van Nguyen Van Chien. „Ik geloof dat als ik mijn haar knip, ik zal sterven. Ik durf er niets aan te veranderen, zelfs niet kammen”, zegt Chien tegen persbureau Reuters.





Nguyen Van Chien, 92, sits for a portrait to show his 5-meter long hair which, according to him, has not been cut for… Gepostet von LiCAS.news am Dienstag, 25. August 2020

Geloof

De reden voor zijn aparte haarstijl is zijn geloof. Hij is aanhanger van ‘Dao Dua’, een religieuze sekte die inmiddels verbannen is in Vietnam. Die stroming gelooft dat alles waarmee een persoon geboren wordt, niet mag worden veranderd. Dua wordt ook wel de ‘kokoksnootgodsdienst’ genoemd, omdat de stichter beweerde dat hij alleen overleefde op kokosnoten. De godsdienst is inmiddels bestempeld als een ‘onjuist, fout geloof’.

„Ik verzorg het alleen, bedek het met een sjaal om het droog en schoon te houden en er mooi uit te zien”, zegt de 92-jarige man, die woont in een dorpje zo’n 80 kilometer van Ho Chi Minhstad, de grootste stad van Vietnam. De laatste keer dat hij het knipte, was toen hij 9 jaar oud was en nog naar school ging, waar hij verplicht was zijn kapsel te trimmen. Maar na het derde leerjaar stopte hij met school en besloot hij ook zijn haar nooit meer te knippen, te kammen of te wassen.

Roeping

„Ik herinnerde me dat mijn haar zwart, dik en sterk was. Ik heb het gekamd, ontward om het glad te maken. Maar toen ik de roeping van de goddelijke kracht hoorde, wist ik meteen dat ik was gekozen”, zegt de man.

Chiens haar is inmiddels vijf meter lang, en veranderd in dreadlocks. Dat is volgens hem in één nacht tijd gebeurd. „Ik raakte mijn haar aan en van de ene op de andere dag is het heel hard geworden. Het heeft zich aan mijn hoofd gehecht en is een ding op zichzelf geworden.”

Heilig

Een van zijn zonen, de 62-jarige Luom, helpt zijn vader om de gigantische lokken te onderhouden. Ook hij gelooft in het verband tussen haar en sterfelijkheid, nadat hij een man heeft zien overlijden die geprobeerd had zijn haar weer vast te maken met een touwtje. „Deze dingen zien er eenvoudig uit, maar ze zijn heilig”, zegt Luom.