Man ‘krijgt’ 170.000 euro gestort en geeft bijna alles uit

Een man uit het Duitse Emmerthal kreeg opeens 170.000 euro overgeboekt van zijn vriendin die bij een bank werkte. De man gaf het bedrag in rap tempo uit aan auto’s, bezoekjes aan bordelen en casino’s. Maar nu moet hij het geldbedrag terugbetalen, oordeelt de rechter.

Volgens de rechtbank zou de 30-jarige man in een paar dagen tijd zo’n 92.000 euro hebben uitgegeven. 3.600 euro aan hotel- en huurautokosten, 15.000 euro om te kunnen gokken in casino’s en 18.500 euro aan bordelen. En volgens zijn eigen verklaring werd nog eens 50.000 euro van hem gestolen.

Foutje, bedankt

Volgens de vriendin van de man ging het om een ‘verkeerde’ overboeking en had man het geld niet mogen ontvangen. De vriendin was op dat moment in dienst van een bank en werkte op de afdeling die de uitbetalingen doet. Uit intern onderzoek en analyse van de elektronische overboekingsgegevens bleek dat de vrouw de overboeking had uitgevoerd. Het geld was eigenlijk bedoeld als bouwfinanciering voor een bankklant.

Verplicht?

In principe is iemand die zonder wettelijke reden een uitkering ontvangt, niet verplicht deze terug te betalen. Maar het Burgerlijk Wetboek noemt een uitzondering voor zogenaamde ‘luxekosten’. Dat zijn investeringen die iemand niet zou hebben gedaan als hij het geld niet had gekregen.