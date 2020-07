Voetbalfans Europa bewijzen: publiek in stadion werkt totaal niet

Voetbalfans in Denemarken en Bulgarije hebben gisteravond bewezen dat het op een verantwoorde ‘coronamanier’ toelaten van publiek in stadions voor geen meter werkt. Wat zij veelal deden: bij elkaar kruipen en heel hard zingen.

De Deense bekerfinale tussen AaB en SønderjyskE werd in de eerste helft door de arbitrage stilgelegd. Volgens de wedstrijdleiding hielden niet alle bezoekers zich aan het geldende coronaprotocol. Vooral de 1,5 meterregel werd in het stadion overtreden.

Voetbalfans bleven bij elkaar zitten

Na diverse waarschuwingen door de omroeper bleven de fans van vooral AaB te dicht op elkaar staan en zitten. De scheidsrechter besloot daarop de eindstrijd te onderbreken en beide ploegen richting catacomben te sturen.

Het oponthoud duurde bijna een kwartier. Spelers, stafleden en stewards trachtten de fans van AaB te overtuigen om meer afstand tot elkaar te houden. De politie zette een aantal hardleerse toeschouwers het stadion uit en verrichtte tevens een aantal arrestaties.

Oh ja, SønderjyskE won de bekerfinale met 2-0.

Zingende Bulgaarse voetbalfans zonder mondkapjes

Bulgaarse voetbalfans hebben gisteravond massaal de coronaregels overtreden bij de bekerfinale tussen Lokomotiv Plovdiv en CSKA Sofia. De meeste van de 12.000 bezoekers hielden geen afstand van elkaar en in plaats van mondkapjes te dragen zongen ze massaal. Lokomotiv won na strafschoppen, 5-3.

De Bulgaarse regeringsleider Boyko Borissov had de minister van Volksgezondheid Kiril Ananiev speciaal naar de wedstrijd gestuurd om de zaak goed in de gaten te houden. Dat hielp weinig. Sinds de Bulgaarse competitie is hervat hebben de fans, die beperkt worden toegelaten, meerdere keren laten zien zich werkelijk helemaal niets van de voorschriften aan te trekken.

Thousands of fans broke social distancing rules in the stands as Lokomotiv Plovdiv beat CSKA Sofia 5-3 on penalties on Wednesday to win the Bulgarian Cup for a second consecutive year.https://t.co/DoiunInleG — Game Yetu (@GameYetu) July 2, 2020

Regeringsleider beledigd met spreekkoren

Borissov werd met spreekkoren nadrukkelijk beledigd door de toeschouwers, van wie het grootste deel het gratis bij de ingang aangeboden mondkapje weigerde. De scheidsrechter onderbrak het duel in de tweede helft ook nog eens enkele minuten, nadat de aanhang rookbommen op het veld gooide.

De supporters van Lokomotiv lieten een spandoek met White Lives Matter zien, waarmee ze kennelijk een statement tegen de betogingen tegen racisme wilden maken. Op de tribunes van het Bulgaarse voetbal hebben zich vaker uitingen van racisme voorgedaan, wat eerder al tot wereldwijde afschuw leidde.

Er waren in Sofia 12.000 fans bij de wedstrijd aanwezig. Normaal biedt het stadion plaats aan 44.000 bezoekers.

In De Kuip wordt niet gefluisterd

In Nederland worden voetbalfans per september tot de voetbalstadions toegelaten. Hoeveel supporters dit zullen zijn is op dit moment niet duidelijk, dat zij op 1,5 meter van elkaar moeten zitten en niet moeten schreeuwen en zingen wel. In de voetbalwereld en ook daarbuiten wordt lacherig gedaan over dit standpunt van het kabinet. Of beter: de gedachte is gewoon ‘dit werkt niet’.

De voetbalfans in Denemarken en Bulgarije hebben dat dus bewezen. Lilian Marijnissen (SP) vroeg zich vorige week in de Tweede Kamer af hoe premier Mark Rutte het voor zich ziet. Marijnissen staat bekend als fanatiek Feyenoordfan en zei: „Begrijp ik nou goed dat er in het stadion gefluisterd moet worden? Hoe ziet u dat voor zich? Ik kan u één ding verzekeren: in De Kuip wordt niet gefluisterd.” De reactie van Rutte was ook wel weer doeltreffend: „Dan hebben we een probleem.”

