Verstappen snelste in tweede vrije training, flinke crash Ricciardo

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training van de Grote Prijs van Steiermark. De Nederlander van Red Bull deed slechts 1.03,660 over zijn beste rondje en lijkt hij klaar voor de herkansing dit weekend in Oostenrijk.

Daarmee is Verstappen overigens nog wel zeven tienden verwijderd van de snelle tijd van Valterri Bottas, die afgelopen weekend de poleposition te pakken had en ook de grand prix won. Verstappen was met de tweede plaats ook al snel in de eerste vrije training, toen hij alleen langzamer was dan de Mexicaan Sergio Pérez van Racing Point.

Ricciardo in de bandenstapels

De voorbereiding van Daniel Ricciardo verliep minder soepel. De coureur is met de schrik vrij gekomen tijdens de tweede vrije training. De Australiër verloor de macht over het stuur van zijn Renault en knalde hard tegen de bandenstapels van de Red Bull Ring in Spielberg.

Ricciardo klauterde op eigen kracht uit zijn zwaar beschadigde bolide, maar strompelde vervolgens naar een auto van de medische dienst. Na onderzoek mengde hij zich tussen de monteurs van zijn ploeg. Toen hij merkte dat hij in beeld was, stak hij een duim omhoog als teken dat het goed met hem ging.

Revanche voor Verstappen

De eerste Grote Prijs van Steiermark ooit wordt gereden op de Red Bull Ring, waar afgelopen zondag ook de Grote Prijs van Oostenrijk was. Verstappen viel in die eerste race van het seizoen al in de elfde ronde uit vanwege elektronische problemen aan zijn auto. Hij aast nu op revanche en met zijn Red Bull leek het de eerste twee vrije trainingen wel goed te zitten.

