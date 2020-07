Zeldzame Pokémon-kaart levert 80.000 euro op

Wie rond de milleniumwisseling naar school ging, zal er zeker wel mee in aanraking zijn gekomen: Pokémon-kaarten. De kans is groot dat ze op een gegeven moment in de prullenbak zijn beland. Zonde, want het kan letterlijk lonen om wat zeldzame kaarten bij elkaar te sparen.

Een zeldzame Pokémon-kaart heeft bij een online veiling in de Verenigde Staten namelijk 90.000 dollar opgebracht. Omgerekend is dat bijna 80.000 euro. Een verzamelaar betaalde dat bedrag volgens het veilinghuis Heritage Auction voor een zogenoemde Trainer-kaart die in 1999 toegang gaf tot een geheim toernooi.

Zeven exemplaren

Dat bijzondere ticket was de hoofdprijs in regionale kwalificatie-evenementen. Omdat er daar destijds zeven waren, gaat Heritage ervan uit dat hetzelfde aantal van dit type kaart bestaat. Het geveilde exemplaar zit in een beschermhoesje en verkeert in uitmuntende staat (Gem Mint 10). De naam van de koper is niet bekendgemaakt.

Het ruilkaartspel Pokémon werd eind vorige eeuw geïntroduceerd en werd in korte tijd mateloos populair. In de regel bieden zeldzamere en duurdere kaarten grotere winstkansen. In 2011 kwam er ook een digitale versie van het spel en deze week precies vier jaar geleden leefde de hype rondom de tv-serie weer helemaal op dankzij Pokémon GO.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.