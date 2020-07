Verstappen even in het grind en achtste in tweede training

Zijn vader werd vroeger regelmatig Jos Grindbak genoemd, zoon Max Verstappen heeft vandaag het grind ook gezien. In de eerste vrije trainingen van het eindelijk begonnen Grand Prix-seizoen werd onze raceheld in Oostenrijk derde en achtste.

De Nederlander was met de achtste plek in de tweede training bijna een seconde langzamer dan Lewis Hamilton, de Brit die in zijn Mercedes net als in de eerste training de beste tijd klokte.

Het snelste rondje van de zesvoudig wereldkampioen ging in 1.04,304. Hamilton was daarmee iets sneller dan in de eerste sessie, toen hij 1.04,816 als beste rondetijd neerzette. Verstappen eindigde daarin als derde, op zes tienden van de Brit.

Spin Verstappen in de eerste bocht

In beide sessies maakte de 22-jarige Nederlander een foutje. In de eerste training spinde hij in de eerste bocht, in de tweede schoof hij het grind in. Verstappen wist zijn Red Bull beide keren wel uit de bandenstapels te houden en kon zonder schade verder rijden. Zijn vader Jos was ‘een goede vriend van het grind’. „Die maakte er gedurende zijn Formule 1-carrière een gewoonte van zijn bolide in het grind langs het circuit te parkeren. Bij voorkeur met de neus in een bandenstapel”, schreef Thijs Zonneveld jaren geleden op Nu.nl.

Verstappen vier maanden later in actie

Het Formule 1-seizoen zou eigenlijk al in maart beginnen, maar vanwege het coronavirus schoof de start bijna vier maanden op. Max Verstappen moest dus vier maanden op de eerste officiële sessie van dit seizoen wachten, maar hoefde tijdens de eerste vrije training alleen de twee Mercedessen voor zich dulden.

Hamiltons Finse teamgenoot Valtteri Bottas zette tijdens de allereerste rondjes namelijk de tweede tijd neer op het circuit van Spielberg, waar geen toeschouwers mogen komen.

It’s good to be back at the #RedBullRing and great to see the team again 🇦🇹 #AustrianGP #ChargeOn pic.twitter.com/PLWuD8qoKS — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 2, 2020

‘Tijden zeggen me niet veel’

Een kwartier voor het einde van de eerste sessie spinde Verstappen in de eerste bocht, maar kon zonder schade verder rijden. Na de tweede training kwam de coureur aan het woord: „We hadden een goede dag,” blikt de Limburger op Verstappen.nl terug op beide trainingen. „De rondetijden zeggen niet veel omdat mijn voorvleugel in de snelste ronde brak. We zijn zelfverzekerd en er zijn altijd dingen die je kan verbeteren. In het algemeen was het een goede dag en we kijken uit naar zaterdag”, doelt hij op de kwalificatie.

„Het is goed om de motoren weer horen, de auto’s weer te zien en terug te gaan naar een soort van normaal”, zei Christian Horner, de teambaas van Verstappen bij Red Bull. Horner droeg een mondkapje, zoals vrijwel iedereen in de pitsstraat een vorm van bescherming voor z’n mond had. „We zien eruit alsof we in het ziekenhuis zijn, met al die maskers. Maar afgezien daarvan kunnen we werken zoals normaal.”

Morgen staat nog een training op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag.

