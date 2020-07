Eerste Formule 1-race van het jaar: ‘Ik kon niet slapen vannacht’

Bijna vier maanden later dan gepland is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. De Grote Prijs van Oostenrijk vindt dit weekend plaats. Iets waar veel racers, sportjournalisten en fans ongelofelijk naar hebben uitgekeken.

„Toen ik hoorde dat er tóch weer geracet zou worden, dacht ik: Oh yes, we gaan weer”, laat de 26-jarige Erik Schlijper enthousiast weten. „Mijn tweede reactie was gelijk: hoe dan?! Hoe gaan ze dit organiseren? Er loopt alleen al zoveel personeel in de pitstraat rond, daar kan nooit anderhalve meter afstand worden gehouden.” Erik twijfelde zelfs of de races wel door zouden gaan, maar nu het raceweekend eindelijk daar is, kan hij met een gerust hart de tv aanzetten. „Die gaat zondag pas weer uit hoor”, lacht hij. „We hebben er bijna een halfjaar op gewacht, dus ik ben er helemaal klaar voor!”

Normaliter zit hij ieder weekend aan de buis gekluisterd, maar dat zat er de afgelopen weken niet in. „Ik had opeens zeeën van vrije tijd”, grinnikt hij. „Ik kan wel gaan jammeren dat de races niet doorgaan, maar daar schiet je ook niets mee op. Ik heb in de tussentijd genoten van het mooie weer.”

Van-van-ons-bed-show

Het moment dat het eerste raceweekend in Australië gecanceld werd, zag Erik de bui al hangen. „Ik dacht toen al dat dat weleens het einde van het seizoen zou kunnen betekenen.” Voor Formule 1-expert Erik van Haren kwam het meer als een verrassing. Van Haren, die voor de Telegraaf alle races bezoekt: „Ik was op dat moment voor het raceweekend in Australië en daar werd toen nog een beetje lacherig gedaan over het hele coronavirus. Het leek nog een ver-van-ons-bed-show, maar toen de eerste gevallen donderdagavond bekend werden was het alleen nog wachten op de afgelasting.”

Volgens Van Haren hebben de teams reikhalzen uitgekeken naar de start van een nieuw seizoen. „Als er niet wordt geracet, komt er ook geen geld binnen. Zo’n situatie kan niet te lang duren. Alleen al daarvoor stond iedereen te popelen om weer aan de slag te gaan.”

Ook de Formule 1 zelf heeft baat bij het opstarten van de races, legt Van Haren uit. „Ze hebben bijvoorbeeld afspraken met de rechtenhouders die de races uitzenden; er moeten jaarlijks minimaal vijftien races zijn, anders moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Er staan nu acht races gepland, maar de verwachting is dat er nog wel een paar bijkomen.”

De races die vaststaan, zijn tot en met 6 september gepland. Volgens Van Haren is er een grote kans dat er na die datum nog circuits in Europa bijkomen, en dat het seizoen dus verlengd zou worden tot bijvoorbeeld december.

Superfan van de Formule 1

Van Haren weet dat de coronamaatregelen streng zijn op het circuit. „De maatregelen, waar moet ik beginnen. Er zijn minder journalisten dan normaal, de teams zitten in een bubbel en mogen niet veel contact met elkaar hebben en eens in de vijf dagen moet iedereen een coronatest doen.” Daar staat tegenover dat er weer geracet kan worden. „De auto’s op het asfalt winnen het van de beperkende maatregelen. Je merkt aan alles dat de racers enorm uitkijken naar de start, het enthousiasme is enorm.”

In Nederland worden fans ook behoorlijk enthousiast van het raceweekend, waarvan de eerst testrace inmiddels al gereden is. „Ik heb vannacht niet geslapen”, vertelt superfan Damian van der Heiden (19). Thuis heeft hij een kamer vol finishvlaggen, petjes en shirts; zijn moeder en vriendin worden er gek van. „Als baby was ik al fan van de Formule 1″, lacht hij. „Zodra de race opkwam, stopte ik met huilen en keek ik met grote ogen naar de tv.”

Voor de F1 moet alles wijken, vindt Damian. „Toen ik nog op de middelbare school zat, keek ik op vrijdag steevast stiekem naar de testraces.” Dat er dit weekend dan tóch geracet werd, had hij niet durven dromen. „Toen de race in Australië niet doorging moest ik bijna huilen, zo erg vond ik het.”

Kippenvel

Met het gemis van de Formule 1, moest hij zichzelf op een andere manier zien te vermaken. „Ik heb gevist”, zegt hij, duidelijk ontevreden. „Het was oersaai.” Toen hij daar klaar mee was, heeft hij vooral oude races teruggekeken.

Toen de eerste signalen van een F1-seizoen kwamen, durfde Damian het eigenlijk niet te geloven. „Toen het écht helemaal zeker was, ben ik echt gaan springen; ik was zo blij. En dit weekend, ohhh. Ik kreeg al kippenvel toen ik het intro hoorde. En het geluid van de auto’s… Alsof je een vriend heel lang niet hebt gezien en dan komt je ‘m weer tegen. Heel fijn.”

Het liefste zou hij bij de Formule 1 komen te werken, want: „De Formule 1 is echt mijn leven.”

