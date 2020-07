Eerste kermis in Moergestel is open: desinfectiemiddel en polsbandjes

De eerste kermis draait. In Moergestel wordt er ‘gezwierd en gezwaaid’. Wel met pijlen, desinfectiemiddel, meer ruimte dan anders en mensentellers aan ‘de poort’.

Moergestel, net onder Tilburg, viert vanaf nu vijf dagen kermis. Dat gebeurt nog ergens trouwens, ook in Maashees kunnen jong en oud door de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf vandaag vier dagen genieten van zweef, schiettent en touwtjetrek. Nog geen maand geleden bevonden kermisexploitanten zich in een emotionele achtbaan: Waarom wij niet??

Kermis Moergestel ‘is open’

Metro belde met Hans Janssen, burgemeester van de gemeente Oisterwijk waaronder Moergestel valt. Janssen heeft dan net een uur eerder de plaatselijke kermis ‘officieel mogen openen’. „Ja hoor, we zijn open!”

Hoe is de sfeer?

„Goed, ik zie veel jeugd en het is al lekker druk. Iedereen weet de weg te vinden.”

Zijn jullie in de gemeente trots dat je als eerste kermis weer open mag?

„Natuurlijk zijn we trots. Het is fijn dat er weer wat gebeurt, na vele maanden dat de mensen binnen hebben gezeten. Ze kunnen nu weer naar buiten op een verantwoorde manier. Iedereen pakt ook die ruimte, dat is heel mooi om te zien.”

Staan er veel attracties of is het toch minder dan Moergestel gewoon is?

„We hebben hetzelfde aantal attracties kunnen plaatsen, maar wel meer ruimte gepakt. We hebben er een extra straat bij genomen, zodat de attracties verder van elkaar af kunnen staan. Maar zodat ook de horeca vooruit kan, want bij kermis hoort natuurlijk een kroeg. We zien nu een heel goede combinatie.”

‘Kermis zou prima kunnen’

Wat het lastig om verantwoorde regels voor de kermis te maken?

„Nee, dat lukte eigenlijk vrij snel. Op woensdagavond zei premier Mark Rutte vorige week dat het mocht en donderdagmiddag hebben we al, kijkend naar de ruimte, besloten dat het qua aantal attracties met wat extra maatregelen prima zou kunnen. Toen hebben we ‘ja’ gezegd en zijn we het verder gaan organiseren.”

Wat zijn de regels, niet alle bakjes van de attracties bezet bijvoorbeeld?

„Jazeker, maar meer. Er staan desinfectiemiddelen bij de kassa’s en in de botsauto’s kun je een mondkapje mee krijgen. Kinderen onder de 18 jaar krijgen een polsbandje, zodat zij kunnen laten zien dat ze dicht bij elkaar mogen zijn en niet op anderhalve meter. Zo hebben we een aantal maatregelen die goed helpen.”

Heerlijk toch, dat uw inwoners weer naar de kermis kunnen?

„Ja, dit hoort toch bij het gewone leven. We hopen allemaal dat dat gewone leven weer terugkomt, ook al moet het een beetje rustiger aan dan normaal. Maar toch, we kunnen elkaar weer zien en we kunnen weer zwieren en zwaaien.”

Hoeveelheid mensen spannendste punt

Vond u het toch spannend?

Aarzelend: „Nou… Wat vooral spannend is eigenlijk, is hoeveel mensen er komen en of we de onderlinge afstand kunnen waarborgen. Dat is het grootste punt. Kermis vieren is verder niet zo moeilijk, dat moet je gewoon doen. Maar een goed verloop in deze tijd, is toch een extra dingetje.”

Als er eventueel te veel mensen komen, hoe lossen jullie dat dan op?

„Dan zeggen we bij de hoofdentree tegen de mensen dat het iets te druk is en wordt er gevraagd of zij op een ander moment willen komen. De kermis duurt vijf dagen, dus iedereen heeft genoeg kans om langs te gaan. Het zal duidelijk zijn dat het in ieders belang is om het goed te doen.”

Heel veel plezier!

„Dat komt helemaal goed. U bent altijd welkom in Moergestel hoor.”

