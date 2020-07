Iedere minuut een nieuwe coronadode in de VS

In de Verenigde Staten is gister ongeveer iedere minuut iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De VS registreerden woensdag 1461 nieuwe sterfgevallen, de grootste stijging sinds 27 mei toen er 1484 coronadoden waren.

Dat blijkt uit tellingen van persbureau Reuters.

Tot nu toe zijn meer dan 150.000 Amerikanen gestorven aan het longvirus, het hoogste aantal ter wereld.

Landelijk zijn de sterfgevallen door Covid-19 al drie weken op rij gestegen, terwijl het aantal nieuwe besmettingen van week tot week onlangs voor het eerst sinds juni is gedaald.

Ziekenhuizen overweldigd

Een piek in infecties in Arizona, Californië, Florida en Texas deze maand heeft ziekenhuizen overweldigd. De stijging heeft de staten ertoe gedwongen een ommekeer te maken in de heropening van hun economieën.

Texas telt deze maand landelijk gezien met bijna 4300 de meeste doden, gevolgd door Florida met 2900 en Californië waar 2700 Amerikanen stierven. Terwijl de sterfgevallen in juli in deze drie staten snel zijn gestegen, zijn in New York en New Jersey tot nu toe meer dodelijke slachtoffers gevallen.

Recordaantal coronadoden Brazilië

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op de tweede plaats met meer dan 2,5 miljoen infectiegevallen en 90.134 doden. De afgelopen 24 uur zijn daar 69.074 inwoners besmet geraakt en 1595 gestorven aan de gevolgen van het virus. Het gaat in beide gevallen om de hoogste stijgingen in een etmaal sinds het begin van de pandemie.

België

Ook dichter bij huis blijven het aantal dagelijkse besmettingen stijgen. In België steeg het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen naar 374, in vergelijking met een week eerder is dat een stijging van 77 procent. In het land zijn nu 67.335 besmettingen vastgesteld, 673 meer dan het totaal dat gister werd gemeld.

„De huidige situatie is zorgwekkend”, zei Boudewijn Catry van het Nationaal Crisiscentrum gister op een persconferentie. „We kunnen het tij nog keren. Zoek niet naar achterpoortjes om de regels te omzeilen. Beperk uw contacten. Het aantal infecties moet zo snel mogelijk omlaag.” In de provincie Antwerpen geldt een avondklok en Nederland heeft een negatief reisadvies afgegeven voor de provincie.

En dat komt hard aan bij winkeliers en horecazaken in de Vlaamse stad. Nederland is een „zeer gewaardeerd publiek”, aldus Carl Van Dyck, directeur provincie Antwerpen van de vereniging van zelfstandige ondernemers UNIZO. „Nederlanders leveren een aanzienlijke bijdrage aan de Antwerpse economie.”

