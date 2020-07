PSV roept fans op: kom niet naar ons kijken in Duitsland

De clubleiding van PSV doet een oproep aan de voetbalsupporters om komende maand niet naar het trainingskamp in Duitsland te komen. De Brabantse club verblijft van 3 tot en met 9 augustus in Marienfeld.

„PSV heeft in overleg met de organisatie van het trainingskamp moeten besluiten om alle activiteiten (trainingen en wedstrijden) tijdens het verblijf in Duitsland zonder supporters af te werken”, laat PSV op de website weten. „De coronabeperkingen die gelden in het gebied waar PSV verblijft, in combinatie met de logistiek ter plaatse, maken een handelbaar verloop van ‘open trainingen’ onmogelijk.” De club roept supporters daarom „dringend” op niet af te reizen naar Marienfeld.

PSV speelt twee ‘Duitse’ oefenduels

PSV heeft in Duitsland twee oefenduels gepland: op 8 augustus tegen SC Verl en op 9 augustus tegen KFC Uerdingen. Beide tegenstanders komen in de derde liga in Duitsland uit. SC Verl is de vroegere club van de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. Hij speelde voor die club 207 wedstrijden.

𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Klosterpforte! 🇩🇪

╰ 𝙑𝙎. SC Verl

╰ 𝙑𝙎. KFC Uerdingen 05 — PSV (@PSV) July 24, 2020

Schmidt begon maandag met zijn selectie aan de voorbereiding. De Eindhovense club speelt volgende week vrijdag op het eigen trainingscomplex De Herdgang de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen de amateurs van v.v. UNA. Daarbij zijn overigens wel supporters welkom, 300 in totaal. PSV start de competitie op 13 september met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Arjen Robben kan dan zijn ‘debuut’ maken voor de club waar hij begon en spelen tegen zijn laatste club in Nederland, PSV.

Fans juist weer welkom in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn voetbalfans in het stadion juist weer welkom bij voetbalwedstrijden (en ook honkbal), zij het in beperkte mate. De regering heeft toestemming gegeven aan de clubs om 10 procent van de bezoekerscapaciteit te gaan benutten. Deze goedkeuring is onderdeel van een aantal aanpassingen in het beleid tegen het coronavirus.

De voetbal- en honkbalcompetities gingen in Zuid-Korea in mei achter gesloten deuren van start met een vertraging van ruim een maand vanwege de pandemie. Vanaf zondag mag er weer publiek aanwezig zijn bij de honkbalwedstrijden. De voetbalclubs kunnen per 1 augustus weer op enige bezoekers in het stadion rekenen.

Lees ook: Serena Williams richt met gezin voetbalclub voor vrouwen op

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.