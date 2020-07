Bah: veel regen dit weekend (maar een aangenaam temperatuurtje)

Paraplu’s bij de hand dit weekend: het gaat flink regenen. Ondanks de flinke buien die worden voorspeld, zal de temperatuur aangenaam zijn.

Stabiel zomerweer is al de hele maand afwezig en dit weekend is daarin geen uitzondering. Zuur voor de vakantiegangers in eigen land, een zegen voor instanties en beroepen die wat extra water nog steeds goed kunnen gebruiken.

Hoe dan ook: er trekken flinke buien over het land en daarbij is er morgenavond en zondag ook kans op onweer, voorspelt weerdienst Weeronline. Met een beetje geluk vallen de meeste buien in de nacht van zaterdag op zondag. Overdag is het 20 tot 25 graden en in combinatie met de flinke plens regen levert dat ‘groeizaam weer’ op. „Goed voor de tuin”, zou je verstandige vader zeggen. Net als twee weken geleden, gaan de hemelsluizen weer flink open.

Regen zorgt voor plassen op campings

Dit weekend trekken flink wat buien over het land en daarbij passen de woorden ‘stevig regenen’. Het is dan ook duidelijk natter dan de afgelopen weken en op de campings kunnen flinke plassen ontstaan. Toch is de weersverwachting zoals die er nu bij ligt voor veel mensen gunstig. Weeronline verwacht namelijk de meeste buien later op de zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag. De buien trekken dan zondag overdag geleidelijk naar het oosten weg. Bij de buien is vooral in het oosten kans op onweer. Ook morgen overdag moet je rekening houden met enkele buien, maar er zijn ook flinke droge perioden.

Het weerbeeld laat veel bewolking zien, maar zeker morgenochtend kan de zon in het zuidoosten en oosten nog doorbreken. Zondag start juist op de meeste plaatsen bewolkt en volgt vanuit het westen later zonneschijn. Ondanks het wisselvallige weerbeeld is het op beide weekenddagen qua temperatuur heel aangenaam. Zaterdag stijgt de temperatuur naar 21 graden in het noordwesten tot lokaal 25 in het zuidoosten. Zondag wordt het 20 tot 24 graden. Dit zijn hele normale maxima voor de tijd van het jaar.

Ook na het weekend regen

Na het weekend houdt het wisselvallige weer aan, al is het wel minder nat dan op zaterdag en zondag. Dagelijks trekken buien over het land en moet de zon wolken naast zich dulden. De temperatuur kent pieken en dalen. Over het algemeen krijgen we met 20 tot 23 graden een aangenaam temperatuurtje, maar er kan ook een dagje bij zitten met maxima van ruim 25 graden.

Vandaag trekken vanuit het westen enkele buien over het land. In het midden, zuiden en oosten kunnen de buien fel zijn. Daar kan het lokaal flink plenzen en ook een klap onweer is niet uitgesloten. Het is niet de hele dag nat. Er zijn ook flinke droge perioden van een aantal uur, waarbij soms een glimp van de zon te zien is. Het kwik stijgt naar 20 tot 24 graden en na een ochtend met vrij veel bewolking breekt aan de kust vanmiddag de zon al snel door. Later vanmiddag en vanavond breiden de opklaringen uit naar het oosten.

