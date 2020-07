Eerste oefenduel PSV vlak voor aftrap geschrapt door coronageval

De spelers van PSV zullen zich er op hebben verheugd: de állereerste oefenwedstrijd van het seizoen. Maar een van de tegenstanders bleek corona te hebben. Nu doen ze het maar met elkaar, of tégen elkaar.

PSV gaat nu onderling een wedstrijd spelen. Gewoon de hashtag #PSVUNA veranderen in #PSVPSV en door!! 😜⚽️ pic.twitter.com/2LIAGYIoju — Provie (@Provie_of_Proof) July 31, 2020

Het onderlinge duel wordt live uitgezonden op YouTube.#PSVPSV https://t.co/2qUO6XRPOl — PSV (@PSV) July 31, 2020

In de bus

PSV had zijn opstelling al wereldkundig gemaakt voor het duel dat om 19.00 uur zou beginnen. Na de positieve test bij de amateurs van UNA uit Zeelst wordt er echter geen risico genomen. De speler zou de uitslag in de bus op weg naar de match hebben gehoord.

PSV vs UNA gaar niet door ivm positief geteste UNA-speler die in de bus onderweg naar De. Herdgang de uitslag te telefonisch horen kreeg #psvuna — Wil van den Heuvel (@wilheuvel) July 31, 2020

PSV vs eigen selectie

Psssst. Niet verder vertellen.

Maar @fooxthefoox is heel boos en verdrietig nu na de aflasting van #psvuna. pic.twitter.com/C0gAzgXqnO — Provie (@Provie_of_Proof) July 31, 2020

De PSV-selectie neemt het nu tegen elkaar op in een onderling duel op het hoofdveld van de PSV Academy. De Eindhovenaren zenden ook deze wedstrijd live uit via het eigen YouTube-kanaal.

Schmidt

Duitse trainer Roger Schmidt zal nog een weekje moeten wachten op zijn officieuze PSV-debuut. De opstelling was al wel naar buiten gebracht. Schmidt houdt daar ook aan vast voor het onderlinge duel. PSV start met Lars Unnerstall in het doel, met voor hem aanvoerder Denzel Dumfries, Jordan Teze en Olivier Boscagli. Op papier speelt PSV met vier middenvelders: Jorrit Hendrix, Ritsu Doan, Ryan Thomas en Érick Gutiérrez. Schmidt begint met Bruma, Noni Madueke en Maximiliano Romero als aanvallers.

In de andere ploeg, die tegen UNA vermoedelijk grotendeels de tweede helft zou spelen, is onder anderen plaats voor Jeroen Zoet, Nick Viergever, Pablo Rosario, Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo en Sam Lammers. Donyell Malen, net teruggekeerd na een zware blessure, komt nog niet in actie.

PSV vertrekt maandag naar Marienfeld in Duitsland. De Eindhovenaren voetballen daar op 8 augustus tegen SC Verl en op 9 augustus tegen KFC Uerdingen. Beide tegenstanders spelen in de derde liga in Duitsland. SC Verl is de vroegere club van Schmidt. Hij speelde voor die club 207 wedstrijden.

De clubleiding van PSV deed vorige week al een beroep op de supporters om niet naar het trainingskamp in Duitsland te komen.

