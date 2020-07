Ongespeeld Wimbledon betaalt alsnog 11 miljoen euro prijzengeld uit

Net zoals elk ander groot sporttoernooi werd Wimbledon gecanceld vanwege het coronavirus. De organisatie van de Britse grandslam heeft desondanks besloten om het prijzengeld gewoon uit te keren aan de spelers.

Bij elkaar gaat het om een bedrg van 10 miljoen pond, wat ruim 11 miljoen euro is. Alle 620 spelers die mede hadden kunnen doen aan het hoofdtoernooi en de kwalificaties van Wimbledon worden betrokken bij de weggeefacties. Het gaat zowel om de spelers van het mannen-, vrouwen-, dubbel- als roelstoeltoernooi.

Moreel verplicht

De geleden financiële schade doordat het toernooi dit jaar niet plaats kon vinden, is zo goed opgevangen door de verzekering, dat Wimbledon gewoon het prijzengeld kan uitbetalen. Het grastoernooi van Londen voelt zich daartoe naar eigen zeggen moreel verplicht.

We willen zo veel mogelijk betrokkenen helpen nu dat mogelijk is”, vertelt toernooidirecteur Richard Lewis. “Daartoe behoren ook spelers. Voor hen is het een onzekere tijd en sommigen hebben het financieel lastig.” Daarbij doelt Lewis niet direct op Roger Federer, Novak Djokovic, Serana Williams en andere wereldtoppers, maar vooral de lagergeplaatste tennissers en hun team.

De rest gaat (voorlopig) door

Wimbledon is zoals het er nu naar uitziet het enige grandslamtoernooi dat niet afgewerkt gaat worden. De US Open in New York staat voorlopig nog altijd op de oorspronkelijke datum (31 augustus-13 september). Roland Garros is verzet van mei naar de herfst (27 september-11 oktober). De Australian Open werd al gespeeld in januari, nog voordat de wereld in de greep raakte van het nieuwe coronavirus.

Het is overigens nog maar de vraag hoe de US Open en Roland Garros eruit gaan zien. De sport tennis is weliswaar prima te beoefenen zonder fysiek contact te maken, maar of er fans in de stadions mogen dat is een ander verhaal. Tennislegende Roger Federer gaf eerder al aan geen trek te hebben in het spelen in lege stadions.

