Rutte kondigt nationale herdenkingsdag om corona aan

In het najaar komt er een landelijke dag om stil te staan bij alle gevolgen van het coronavirus. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de laatste ministerraad voor de zomervakantie. De komende tijd worden de details uitgewerkt hoe het evenement eruit gaat zien.

Maar het gaat een „sterke regionale component” hebben met een landelijk karakter, aldus de premier. Er zal volgens hem een belangrijke rol zijn voor burgemeesters en burgers. De dag is bedoeld „om stil te staan bij wat er gebeurd is”, zei de premier. „Even de pauzeknop indrukken.”

Virus was allesbepalend

Het coronavirus is de afgelopen maanden „allesbepalend” geweest en heeft een „enorme impact” gehad, zei hij. Het kabinet wil volgens hem stilstaan bij de vele mensen die zijn overleden, de gevolgen voor de verpleeghuizen, de mensen die baan of bedrijf hebben verloren en de mensen in de zorg.

„Het is voor vrijwel iedereen in Nederland een emotionele tijd geweest en dat willen we ook erkennen”, aldus Rutte. Voorheen was er volgens hem geen ruimte om stil te staan bij het verdriet. Daarom volgt er na de zomer een „dag van bezinning” en mogelijk ook „hoopvol vooruitblikken.”

