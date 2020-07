Keeper in de rust van wedstrijd weggestuurd om coronarisico

In veel Europese landen is het voetbal in de voorbije weken weer opgestart. Maar dat gaat gepaard met veel controles en protocollen. Hoe ver dat gaat, dat bleek dit weekend in de Portugese competitie. Daar werd de reservekeeper van Belenenses in de rust in quarantaine gezet.

Belenenses speelde gisteren thuis tegen Moreirense, toen het de tweede helft ineens zonder zijn tweede keeper moest stellen. De Portugese gezondheidsautoriteit besloot om André Moreira per direct weg te sturen van het voetbalveld.

Drie negatieve tests

Moreira deelde een paar weken geleden zijn hotelkamer nog met derde doelman Joao Monteiro. Die testte onlangs positief op het coronavirus, waardoor hij al een paar weken niet meer bij de selectie zit. Moreira dacht dat het voor hem geen gevolgen had, aangezien hij sindsdien driemaal negatief had getest en wilde gewoon op de bank plaatsnemen.

De Portugese voetbalbond had hem daar bovendien toestemming voor gegeven. Maar toen de gezondheidsautoriteit er van op de hoogte waren gebracht, bleken de voorschriften toch wat anders voor te schrijven en tijdens de wedstrijd werd er ingegrepen. Zodoende moest Moreira halsoverkop het stadion verlaten.

Degradatie

Gelukkig voor Belenenes waren er geen problemen rondom doelman Herve Koffi en bleek Moreira achteraf niet nodig. Wel verloor de club met 0-1 van Moreirense. Daardoor is Belenenes niet helemaal veilig. Met drie wedstrijden te gaan is degradatie uit de Liga Sagres nog altijd een optie.

