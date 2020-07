Zweefvliegtuig stort neer bij militaire vliegbasis Gilze-Rijen, één dode

Bij vliegbasis Gilze-Rijen (Noord-Brabant) is vanmiddag een zweefvliegtuig gecrasht. Daarbij is één persoon om het leven gekomen, dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Naar verluidt was de piloot de enige inzittende van het gecrashte toestel. Het zou iemand zijn van de vereniging Gilzer Luchtvaart Club Illustrious. Het bestuur van van de club spreekt in een eerste reactie van een ernstig ongeluk.

Hulptroepen in actie

Direct gingen de politie, de brandweer en ambulances onderweg naar de plaats van het ongeluk bij Gilze-Rijen. Aanvankelijk rukte er ook een traumahelikopter uit, maar deze werd snel weer teruggestuurd naar zijn basis in Volkel. Omroep Brabant meldt dat de Koninklijke Marechaussee samen met de politie een onderzoek is gestart.

Het ongeluk gebeurde op een militaire vliegbasis, maar het betrof een burgervliegtuig. In Nederland hebben meer zweefvliegclubs hun standplaats op militaire vliegvelden.

Ongeluk in Duitsland

Eerder dit weekend was er ook al een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Haltern am See. Twee zweefvliegtuigen botsen op elkaar, waarna ze neerstortten. Daarbij kwamen twee Nederlanders om het leven. Een van de slachtoffers was een 29-jarige man die lid was van Aero Club Salland.

