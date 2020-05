Borrusia Dortmund vernedert Schalke 04 bij voetbalhervatting

Misschien heeft de echte fanatiekelingen nog gekeken naar bijvoorbeeld de Wit-Russische competitie. Maar voor de gemiddelde voetballiefhebber was het twee maanden wachten. De Bundesliga werd zaterdagmiddag hervat met vijf wedstrijden. Borussia Dortmund – Schalke 04 was zonder twijfel de meest aansprekende.

Alleen waar het stadion normaal uit zijn voegen barst tijdens de zogenaamde Kohlenpott-derby, was er nu geen fan aanwezig. Slechts een paar stoelen op de eerste rij van de tribunes waren bezet, want de wisselspelers namen daar plaats. Zo was er op de bank genoeg ruimte voor de technische en medische staf om afstand te houden.

Håland direct op dreef

Beide ploegen begonnen wat weifelend aan de wedstrijd, maar dat veranderde snel. Tenminste, bij Borussia Dortmund. De thuisploeg legde na een klein halfuur een prima aanval op de mat. Erling Braut Håland was het eindstation en liet zien het afronden niet verleerd te zijn tijdens de lockdown. De Noor was voor de break een ware sensatie met zijn doelpunten en scoorde nu ook. Nog voor rust werd het 2-0. Raphael Guerreiro rondde goed af, nadat keeper Markus Schubert in de fout ging bij het uittrappen.

De doelman kende zo geen sterke wedstrijd, want ook bij de derde goal, kort na rust, zag Schubert er slecht uit. De knal van Thorgan Hazard was weliswaar hard, maar ging wel recht door het midden de goal in. Iets over het uur werd het ook nog 4-0 voor Borussia Dortmund. Zonder aanwezig publiek voelde Dortmund er weinig voor om er een echte show ervan te maken en dus werden de bezoekers behoorlijk gespaard in het restant van de wedstrijd.

I love the way Dortmund are applauding fans who aren’t there. #bvbs04 pic.twitter.com/rc6zcz8rdH — Will Downing (@WillDowningComm) May 16, 2020

Dortmund nadert Bayern

Door de overwinning komt Borussia Dortmund tot op één punt van Bayern München. De koploper komt zondagavond in actie als het op bezoek gaat bij 1. FC Union Berlin. Schalke zal de komende weken nog vol aan de bak moeten om Europees voetbal te halen. De andere titelkandidaat, RedBull Leipzig, moet voorlopig pas op te plaats maken. De club speelde met 1-1 gelijk tegen SC Freiburg. Freiburg zag in de blessuretijd de 1-2 nog afgekeurd worden.

