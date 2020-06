Robben mikt op terugkeer als speler bij FC Groningen

Arjen Robben (36) nam vorig jaar afscheid van het profvoetbal. Maar heel lang lijkt dat afscheid niet te gaan duren. De watervlugge buitenspeler gaat er namelijk alles aan doen om zijn rentree te maken voor FC Groningen.

Gedurende zijn carrière had Robben vaak fysieke problemen. Nu beseft hij dan ook dat na een jaar pauze terugkeren op het hoogste niveau geen sinecure is. Daarom houdt hij wel direct een slag om de arm. „Ik werk aan een comeback als voetballer, bij de FC. Of dat gaat lukken, weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”

Kriebel bij Robben

Robben licht toe hoe hij tot dit besluit is gekomen. „De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen. Zelf heb ik ook meegedaan aan verschillende acties en daarnaast erover nagedacht wat ik nog meer zou kunnen doen voor onze FC. De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters: ‘Arjen, volg je hart!’ Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie.”

Gedurende zijn tienerjaren speelde Robben jaren in de jeugd van FC Groningen. Na 52 wedstrijden in het eerste leidde zijn loopbaan via PSV, Chelsea en Real Madrid naar Bayern München. Daar zou hij uiteindelijk tien seizoenen spelen, met de Champions League-winst in 2013 als hoogtepunt. Hij maakte in de finale tegen Borussia Dortmund zelf de winnende goal. Daarnaast was Robben jaren international. Hij verdedigde 96 keer de nationale kleuren en scoorde daarbij 37 keer.

Later meer…

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.