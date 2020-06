Ali B steunt De Jonge in lijsttrekkerschap

Rapper Ali B steunt de campagne van Hugo de Jonge voor de positie van lijsttrekker van het CDA. De rapper moedigt Nederlanders aan op hem te stemmen.

In een video die Hugo de Jonge op zijn Twitter account deelt zien we Ali B die pleit voor De Jonge als partijleider. Daarin zegt hij: „Ik ben Ali B en voor mij is Hugo de Jonge de ideale lijsttrekker voor het CDA.” Hij vervolgt in de video: „En sterker nog ik durf te zeggen dat als Hugo de Jonge het wordt, ik voor het eerst in mijn leven op het CDA ga stemmen.”

De campagne voor het lijsttrekkerschap van het CDA is begonnen ➡️ https://t.co/GqvNrUDXNB Dank @AliBouali voor je support! 👊 ⬇️ Ook meedoen met #teamhugo? Meld je aan op [email protected]! pic.twitter.com/YvNr0gSqz0 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 27, 2020

In een Tweet op zijn account laat Ali B nogmaals weten om op De Jonge te stemmen.

Beste @hugodejonge , jij bent de degene die mij heeft gewezen op het onderwerp eenzaamheid bij jong en oud en jij hebt mij geinspireerd daar iets voor te doen samen met anderen, ik hoop dat we ons nog heel lang hier voor mogen inzetten, mijn stem heb je succes ✅ pic.twitter.com/iz2y657NDO — Ali B (@AliBouali) June 27, 2020

Vrijdag vertelde De Jonge in de uitzending van Beau: „Het CDA is een brede volkspartij, een partij van het midden. Niet uit verlegenheid, maar uit overtuiging. In het midden worden kloven overbrugd, oplossingen gevonden, mensen samengebracht.”

In 2009 was het CDA geschokt over het taalgebruik van de rapper tijdens een optreden op een VMBO-school in Vlaardingen. De partij stelde destijds schriftelijke vragen over het optreden aan het college van Burgemeester en wethouders in Vlaardingen. Het taalgebruik zou drugs- en alcoholgebruik, losse seksuele contacten en veelvuldig gevloek stimuleren.

