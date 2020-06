KNVB wil Eredivisie (mét publiek) weer starten op 12 september

De KNVB wil op 12 september met het nieuwe seizoen in de Eredivisie van start gaan. Dat is na de twee thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal.

Fluisterend hoera zeggen als er wordt gescoord of een toeter meenemen naar het stadion; de sfeer in stadions zal straks anders zijn, maar publiek is in ieder geval weer welkom. Het Nederlands elftal speelt op 4 en 7 september eerst nog twee thuiswedstrijden in de Nations League, tegen Polen en Italië, en daarna gaat de Eredivisie weer beginnen.

Gister maakte premier Rutte bekend dat het kabinet fysieke beperkingen voor alle sporten per 1 juli opheft. Dat betekent dat er overal weer volop getraind mag worden en dat ook wedstrijden en competities weer mogelijk zijn. Daarbij hoeft de anderhalvemeterregel niet te worden gehandhaafd.

Voor publiek is dat (uiteraard) anders: bezoekers zijn weer welkom, mits ze anderhalve meter afstand nemen. Dat betekent in de praktijk dat de stadions weer voor zo’n dertig procent gevuld kunnen worden.

‘Erg blij’

„Wij zijn erg blij met de laatste versoepelingen, die in lijn liggen met ons Deltaplan”, reageerde Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. „Dat alle selecties zich nu vroegtijdig volwaardig kunnen voorbereiden scheelt straks veel blessureleed gedurende het seizoen. Mooi ook dat we al de eerste stappen kunnen zetten om weer voor publiek te spelen. Hoewel het in sommige stadions lastig is om met beperkt publiek te spelen, is deze tussenstap noodzakelijk. De buitenlandse beelden op tv hebben de afgelopen weken wederom aangetoond dat de fans een cruciale rol spelen bij de beleving van het voetbal.”

Protocollen

De KNVB gaat op 8 juli protocollen voor de invulling van gelimiteerd publiek verstrekken richting clubs. Wanneer de Keuken Kampioen Divisie begint, is nog niet bekend. De competities in het amateurvoetbal kunnen nagenoeg starten op de reguliere data van de speeldagenkalender.

Ook Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, reageerde verheugd. „Ik vind het bijzonder prettig dat nu echt iedereen weer kan voetballen. Zo wordt het alsnog een mooie sportzomer, waarbij veel verenigingen openblijven voor hun leden. Er is voor de vrijwilligers nog veel werk te verzetten maar daar gaan wij hen volop mee helpen. We hebben het allemaal behoorlijk gemist maar gelukkig kunnen de 1,2 miljoen amateurvoetballers samen met alle vrijwilligers weer toeleven naar de gekoesterde voetbalweekends en het verenigingsleven.”

‘Fantastisch nieuws’

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF noemt het „fantastisch nieuws” dat alle sportaccommodaties per 1 juli weer open kunnen. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden. „We kunnen constateren dat het kabinet het aandurft de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van de verspreiding van het nog steeds aanwezige coronavirus in handen van de samenleving te leggen.”

