25 jaar later: Ajax blikt terug op winnen Champions League

Het is zondag precies 25 jaar geleden dat Ajax als laatste Nederlandse club de Champions League won. Daar wordt bij de club uit Amsterdam en op tv bij stil gestaan.

Het is in deze tijd amper meer voor te stellen, maar op deze dag een kwart eeuw geleden waren duizenden Nederlanders met bussen en in vliegtuigen naar Wenen in Oostenrijk gereisd. Zij zagen er Ajax de Champion League winnen. Een dag later stonden tienduizenden mensen op het Museumplein in de hoofdstad en honderdduizenden langs de Amsterdamse grachten waardoor de voetbalhelden van toen een zegetocht maakten en massaal werden toegejuicht.

Puntertje van Kluivert

De ploeg van de toenmalige trainer Louis van Gaal versloeg AC Milan op 24 mei 1995 in het Ernst Happel-stadion van Wenen met 1-0, dankzij een trefzeker ‘puntertje’ kort voor tijd van invaller Patrick Kluivert. Het doelpunt zie je hier.

Tv-zender Ziggo Sport besteedt tussen 18.00 uur tot 22.55 uur uitgebreid aandacht aan het memorabele Europese avontuur van de Amsterdamse club uit het seizoen 1994-1995. De return van de halve finale tegen Bayern München (5-2) en de eindstrijd tegen AC Milan worden opnieuw uitgezonden. Met de toenmalige aanvoerder Danny Blind blikt Ziggo Sport terug op de overige Europese wedstrijden van dat seizoen tegen AC Milan, AEK Athene, Salzburg en Hajduk Split.

Ajax heeft zelf een herinneringsboek uitgebracht, genaamd 1995 We are the champions – Ajax 25 jaar later. De hoofdrolspelers van toen blikken daarin terug op het succesjaar. Op de Facebookpagina van de club wordt gesproken van een Retro Matchday.

Twee maal gelijkspel

Ajax speelde in het gedenkwaardige seizoen geen voorronde, maar verscheen meteen aan de start in groep D. Daarin trof het AC Milan, de latere Italiaanse tegenstander in de finale, Austria Salzburg (Oostenrijk) en AEK Athene (Griekenland). Ajax won de poule na vier overwinningen en twee gelijke spelen (twee maal tegen Salzburg).

Destijds was na de poulefase de kwartfinale al bereikt. Daarin schakelde Ajax Hajduk Split uit (0-0 in Kroatië, 3-0 in Amsterdam). De laatste horde was Bayern München. Ook in Duitsland werd het 0-0, maar de thuiswedstrijd werd met 5-2 een spektakelstuk. Op die avond maakte Nederland ook kennis met André Rieu en zijn viool.

Einde carrière Frank Rijkaard

Daarop volgde dus de finale in Oostenrijk, met een winnende goal van (toen nog) tiener Patrick Kluivert in de 85e minuut. Hij scoorde op aangeven van Frank Rijkaard, die zijn voetbalcarrière met het winnen van de Champions League afsloot. Het basisteam van Ajax bestond uit Edwin van der Sar, Michael Reiziger, Danny Blind, Frank Rijkaard, Frank de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Jari Litmanen, Finidi George, Ronald de Boer en Marc Overmars. De bank bestond uit Fred Grim, Winston Bogarde, Peter van Vossen, Nwankwo Kanu en Patrick Kluivert. Laatstgenoemde twee vielen in.

Ajax bereikte een jaar later, in 1996, opnieuw de finale van de Champions League. Juventus was daarin echter via strafschoppen te sterk. Ondergetekende was niet bij de overwinning in Wenen, wel bij het verlies in Rome (en schreef daarover voor Metro een verhaal).

