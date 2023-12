Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Economen onthullen: Home Alone-familie was stinkend rijk

Je kent ‘m wel, die klassieke filmserie Home Alone. Nu blijkt dat de centrale familie uit de film, de McCallisters, stinkend rijk waren. De familie zou waarschijnlijk tot de 1 procent van rijkste Amerikanen horen.

Dat concludeert The New York Times na gesprekken met economen en andere professionals.

Het vermogen van de Home Alone-familie

De krant besloot het uit te zoeken. Bij het herbekijken van de iconische kerstfilms kwam de vraag bij hen op waar de ouders van Kevin, gespeeld door Macaulay Culkin, alles van kunnen betalen. Ze bezitten een groot huis in een buitenwijk van Chicago en boeken in de films familiereisjes naar Parijs en Florida.

Volgens economen van de Federal Reserve Bank van Chicago is de villa de beste aanwijzing dat de McCallisters inderdaad rijk waren. Het huis zou in 1990, bij het uitkomen van de eerste film, betaalbaar zijn geweest met een inkomen van 305.000 dollar. Dat is ongeveer 665.000 dollar in 2022.

‘Geniet gewoon van de film’

En ervan uit gaande dat de McCallisters niet meer dan 30 procent van hun inkomen aan huisvesting uitgaven, zouden ze meer dan dat hebben moeten verdienen. Een vergelijkbaar huis zou nu zo’n 2,4 miljoen dollar kosten.

Het blijft echter gissen waar het vermogen van de familie vandaan komt, omdat het niet duidelijk is wat de ouders van Kevin voor werk doen.

Eve Cauley, die set-decorateur was van Home Alone, had advies voor mensen die op zoek zijn naar een antwoord over het inkomen van de familie. „Ik vind, met alle respect, dat fans die ruzie maken over het inkomen van de ouders, of de kosten van het huis, gewoon van de film moeten genieten,” klinkt het tegen The New York Times.

Populaire kerstfilm

Home Alone is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de populairste kerstfilms ooit. In het eerste deel blijft Kevin per ongeluk thuis achter als zijn familie naar Parijs gaat. Terwijl zijn moeder zo snel mogelijk probeert terug te keren, proberen inbrekers Harry en Marv hun slag te slaan.

Reacties