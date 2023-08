Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek naar dodelijk incident op K2: tientallen alpinisten stappen over stervende sherpa heen

De dood van een Pakistaanse sherpa eind juli op de K2, de tweede hoogste berg ter wereld, zorgt voor veel ophef. Tientallen alpinisten zouden over de zwaargewonde man zijn gestapt zonder hem te hulp te schieten, in een poging de top van de beroemde berg te halen. Een Pakistaanse bergbeklimmersorganisatie stelt nu een onderzoek in.

De 27-jarige sherpa Mohammed Hassan stierf op 27 juli nadat hij was uitgegleden op een smal pad op een van de gevaarlijkste delen van de route. Hij liep voorop om de touwen aan de steile ijswand vast te maken en te controleren. Door zijn val raakte hij verstrikt in de touwen.

Tientallen klimmers passeren sherpa

Op beelden die twee andere alpinisten, Wilhelm Steindl en Philip Flämig, maakten voor een documentaire is te zien dat tientallen klimmers de zwaargewonde sherpa passeren zonder hem te helpen. Steindl zegt tegen persbureau AP dat één persoon zich over Hassan ontfermde en hem warm probeerde te houden. Het zou gaan om een Pakistaanse vriend van de sherpa. „Je kunt zien dat de man wanhopig was”, aldus Steindl.

Volgens Steindl en Flämig had Hassan gered kunnen worden als anderen hun poging om te top van de K2 te bereiken hadden opgegeven. „Ik wil niemand direct beschuldigen”, zegt Steindl. „Maar het is erg tragisch dat er geen reddingspoging is gedaan. Dat zou eigenlijk heel normaal moeten zijn in die situatie.” Hij stelt dat er sprake is van een dubbele standaard. „ Als er een westerling zou hebben gelegen, zou iedereen er alles aan hebben gedaan hem te redden.

Enige mooie dag om top K2 te bereiken

Op de beelden zijn zo’n 70 bergbeklimmers te zien, die in een rij op weg zijn naar de top. Het was waarschijnlijk de enige dag in het seizoen dat de omstandigheden goed genoeg waren om de top van de K2 te bereiken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WATCH: “What happened there is a disgrace. A living human was left lying so that records could be set.” Top mountaineer, Kristin Harila, defends walking past dying Sherpa, Mohammed Hassan, in pursuit of K2 record.https://t.co/4jGlf5syS6 pic.twitter.com/g9K0zwTQd7 — The Telegraph (@Telegraph) August 10, 2023

Onder de klimmers bevond zich ook de Noorse bergbeklimster Kristin Harila. Door die dag de K2 te beklimmen werden zij en haar sherpa de snelste bergbeklimmers ooit. Ze beklommen de veertien hoogste bergen ter wereld in slechts 92 dagen tijd.

Reactie op beschuldigingen

Harila reageerde vrijdag al via Instagram op de beschuldigingen. In haar reactie neemt ze geen verantwoordelijkheid voor de dood van Hassan. Volgens haar heeft een aantal leden van haar team er alles aan gedaan om hem te helpen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze zouden Hassan gevonden hebben terwijl hij met zijn hoofd naar beneden aan een touw hing en hem op het pas gehesen hebben, waarna Harila door besloot te gaan naar de top van de K2 terwijl een ander teamlid nog bij de gewonde sherpa bleef en hem water en zuurstof gaf. „We hebben urenlang geprobeerd hem te redden”, zei de recordklimster tegen Sky News.

Hassan laat een vrouw en drie kinderen achter. Voor hen startte Steindl enkele dagen geleden een inzamelingsactie. De teller staat momenteel op ruim 122.ooo euro.