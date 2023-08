Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodelijk domino-effect: Italiaanse kaasmaker overlijdt nadat duizenden kazen op hem vielen

Er heeft zich een tragedie voorgedaan in de Italiaanse regio Lombardije. Een kaasmaker is op nare wijze overleden door duizenden kazen die op hem vielen. Het gebeurde de 74-jarige Giacomo Chiapparini, die in de opslagruimte van zijn kaasmakerij aan het werk was.

De 74-jarige kaasmaker en eigenaar van het familiebedrijf werkte met een machine om de kazen te verplaatsen. Dit deed Chiapparini in een ruimte waarin meer dan 15.000 Grana Padano-kazen lagen opgeslagen.

Kaasmaker verpletterd door duizenden kazen

De metalen planken begaven het vermoedelijk, waardoor in enkele ogenblikken een dodelijk domino-effect ontstond. Dat leidde tot het instorten van meer dan 15.000 wielen van Grana Padano, melden Italiaanse media. De eigenaar van de boerderij werd na een nacht zoeken dood aangetroffen door brandweerlieden en hulpverleners.

Het magazijn waarin het ongeval plaatsvond is volledig gewijd aan het behoud en onderhoud van de kaaswielen, die de muren over de hele breedte en hoogte bedekken. Chiapparini was alleen binnen om een ​​robot te besturen die de kazen omdraait en automatisch reinigt om ze correct te laten rijpen. Het familiebedrijf van Chiapparini maakt sinds 2006 Grana Padano, een harde kaas die vergelijkbaar is met Parmezaanse kaas.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Crollano 15 mila forme di Grana Padano: travolto e ucciso il titolare dell’azienda Chiapparini https://t.co/bQ45KzjBrY — Corriere della Sera (@Corriere) August 7, 2023

Kans om eigenaar levend terug te vinden nihil

Het geluid van de instorting verontrustte omwonenden en enkele werknemers, die buiten de schuur stonden en alarm sloegen. De kans om de kaasmaker levend terug te vinden werd vanaf het begin als bijna nihil beschouwd vanwege de hoeveelheid van vallende kazen en het gewicht ervan. De oorzaak van het instorten van de schappen moet nog worden onderzocht.