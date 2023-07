Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw die ‘trouwde met een geest’, scheidt na minder dan een jaar: ‘Hij werd bezitterig’

Trouwen met de liefde van je leven is natuurlijk fantastisch. En dat trouwen op verschillende manier mogelijk is, bleek eerder al toen een vrouw met zichzelf ‘trouwde’ onder het mom van zelfliefde. Er is echter een andere dame die nog een stap verder ging. Zij beweerde getrouwd te zijn met de geest van een Victoriaanse soldaat.

Al gaan de ‘twee’ nu alweer scheiden. De 40-jarige vrouw, Brocarde uit het Engelse Oxfordshire, zei dat ze de geest van Edwardo ontmoette op een stormachtige nacht in 2021, toen hij haar slaapkamer binnenstormde en onmiddellijk zijn liefde voor haar bekende.

Vrouw ‘trouwde met geest’

Ze werden onafscheidelijk en de geest stuurde haar zelfs cryptische boodschappen onder de douche. Maar het duurde niet lang voordat er barsten begonnen te ontstaan in hun relatie. Zo beweerde de vrouw eerder dat zij en Edwardo ruzie hadden gehad over hun trouwdatum. Ze zei: „Ik wil een zomerbruiloft, maar hij haat de hitte en ik zou hem stiekem graag laten smelten, maar hij verdwijnt al vaak genoeg.”

„Wekenlang kwamen we er niet uit, dus ik ontwierp een Ouija-bord met trouwdata om te zien tot welke we ons allebei aangetrokken voelen. Ik zweer het je, hij is veranderd in een complete ‘groomzilla‘ en zijn lijst met eisen groeide met de dag. Edwardo heeft altijd al een temperamentvol karakter gehad, maar de bruiloft lijkt het slechtste in hem naar boven te brengen”, beweert de vrouw.



Scheiding

De vrouw, die zangeres is, beweerde ook dat de geest er vaak moeite mee had dat ze hun relatie publiekelijk besprak, maar dit weerhield haar er niet van om in This Morning, een Brits ochtend-praatprogramma, te verschijnen en de huwelijksceremonie op Instagram te zetten.

Nadat het huwelijk was voltrokken, klaagde Brocarde ook dat ze ruzie hadden gekregen omdat Edwardo te dronken was geworden tijdens hun huwelijksreis in Wales. In de maanden daarna beweerde ze dat de geest steeds „bezitteriger” was geworden. Zijn ogenschijnlijke fascinatie voor Marilyn Monroe blijkt een verdere belemmering voor het huwelijksgeluk te zijn, nadat Brocarde beweert de geest van de overleden Hollywood-actrice te hebben gezien bij de kapel. Ze vertelde Wales Online dat hij regelmatig verdween om dagen later weer tevoorschijn te komen, ruikend naar Chanel No. 5 – een favoriet parfum van Marilyn Monroe.