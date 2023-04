Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man ziet in Netflix-docu over moordenaar plots foto van zichzelf voorbijkomen: ‘Dude, dit is zo raar’

We worden allemaal weleens verward met iemand anders. Maar aangezien worden voor moordenaar? En vanwege die gelijkenis zonder je medeweten een rol krijgen in een bekende true crime-documentaire voor een miljoenenpubliek op Netflix? Dat kunnen maar weinig mensen zeggen (en dat is maar goed ook). „Ze hebben je foto bij een moordenaar geplaatst, lol!”

Het heeft allemaal te maken met de documentaire The Hatchet Wielding Hitchhiker, die sinds 10 januari ook in Nederland te zien is op Netflix. Daar wist de 27-jarige Amerikaan Taylor Hazlewood in eerste instantie niets vanaf. Maar dat veranderde al snel na het verschijnen ervan. Toen begon zijn telefoon te ontploffen met vragen.

Zo nam een vriend contact met hem op. „Dude, dit is zo raar. Ik kijk naar een documentaire over een moordenaar en ik zie ineens jouw foto voorbijkomen. Hoe ben je daar terechtgekomen?”, vroeg hij. Een ander sms’te hem met de vraag waarom hij ‘in hemelsnaam op Netflix staat’. Een oud-collega kon er wel om lachen. „Ze hebben je foto bij een moordenaar geplaatst, lol!”

Na wat speurwerk ontdekt onschuldige man wat er aan de hand is

Maar lachen deed Taylor Hazlewood niet. Nadat hij in eerste instantie flink in de war was, ging hij op onderzoek uit. Wat bleek: een foto van hem, waarin hij bijna vier jaar geleden poseerde met een bijl in zijn hand, was gebruikt in de documentaire. De hoofdpersoon in die docu, een moordenaar, staat namelijk bekend om zijn opvallende gebruik van een bijl.

The Hatchet Wielding Hitchhiker vertelt het bizarre verhaal van een lifter die landelijke bekendheid krijgt in Amerika als hij als ooggetuige zijn verhaal doet over een ongeval. Zijn interview bij het Amerikaanse Fox News gaat viraal, mede dankzij zijn hilarische uitleg over het gebruik van een bijl. „Smash, smash, smash!”, roept hij voor de camera. Het wordt een internet meme.

Enkele maanden later wordt de man, die dan nog als internetheld wordt gezien en zelfs in bekende Amerikaanse talkshows verschijnt, gearresteerd op verdenking van moord met als moordwapen, je raadt het al, een bijl. Tegenover de politie bekent deze Kai McGillvary zijn daad. Inmiddels zit de man al enkele jaren vast.

Zo werd de documentaire enkele maanden geleden aangekondigd.

Man moet telkens uitleggen dat hij geen moordenaar is en klaagt Netflix aan

Hazlewood is zich niet bewust van het verhaal van deze moordlustige lifter. In 2019 maakt hij een foto waarop hij de bijl van een vriend vasthoudt. Die foto zet hij op Instagram en ruim 3,5 jaar lang zijn het alleen zijn honderden volgers op het sociale mediaplatform die de foto zien. Totdat Netflix besluit de foto te gebruiken in de documentaire. Waarom Netflix deze foto gebruikt, is onduidelijk.

Hazlewood heeft sindsdien aan zijn vrienden, familieleden, collega’s en kennissen moeten uitleggen dat hij niets te maken heeft met wat er in de documentaire te zien is, schrijft The Washington Post. Toch zijn het dagelijks duizenden mensen die zijn foto zien, terwijl de verteller spreekt over een ‘steenkoude moordenaar’. „Dit gaat de rest van zijn leven zo door”, vertelt de advocaat van Hazlewood tegen de Amerikaanse krant.

De jonge Amerikaan laat het er niet bij zitten. Vorige week klaagde hij Netflix officieel aan bij een rechtbank in Texas. Hij beschuldigt de streamingsdienst van laster en van het gebruiken van zijn beeltenis zonder toestemming. De Amerikaan eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar. Ook wil hij met de zaak voorkomen dat iemand anders hetzelfde overkomt.

Overigens haalt Netflix vaker de woede van kijkers op de hals met documentaires en series. Eind vorig jaar was conservatief Turkije nog in rep en roer door een serie op de streamingsdienst. ‘Een groot schandaal‘, zo repten sommigen in het land.